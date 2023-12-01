https://sputnik-georgia.ru/20231201/gruziya-ozhidaet-polozhitelnogo-resheniya-o-predostavlenii-statusa-kandidata-v-es--premer-284650282.html

Грузия ожидает положительного решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер

Грузия ожидает положительного решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер

Грузия ожидает решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в середине декабря 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T18:45+0400

2023-12-01T18:45+0400

2023-12-01T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия продолжает выполнять рекомендации и ожидает положительного решения Европейского совета о предоставлении стране статуса-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, встреча состоялась в Дубае, где мировые лидеры собрались на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В мероприятие принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Премьер-министр проинформировал президента Евросовета о реформах, уже осуществленных Грузией на пути евроинтеграции. Внимание было заострено на положительной рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата. Глава грузинского правительства также отметил, что власти имеют конкретное видение по каждой реформе, расписан соответствующий план действий, определены сроки выполнения и в этом процессе власти работают в координации с представителями ЕС. Чего добилась "Грузинская мечта" на пути к ЕС – ответ вице-премьера Грузии>>О встрече с премьером Грузии на своей странице в соцсети Твиттере написал и президент Евросовета, отметив, что "приверженность Грузии пути в ЕС остается твердой". Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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