https://sputnik-georgia.ru/20231201/izrail-ne-predostavil-verkhovnomu-komissaru-oon-dostup-v-stranu-284650751.html

Израиль не предоставил верховному комиссару ООН доступ в страну

Израиль не предоставил верховному комиссару ООН доступ в страну

Такой визит имеет решающее значение для борьбы с дезинформацией, считают в ООН 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T19:39+0400

2023-12-01T19:39+0400

2023-12-01T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Израиль до сих пор не предоставил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрка доступ в страну, в Газу и на Западный берег, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.Она подчеркнула, что такой визит имеет решающее значение для борьбы с дезинформацией, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток.Резкая эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября этого года – ХАМАС нанес беспрецедентный ракетный удар по Израилю. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа>>В конце октября Израиль перешел к наземной фазе своих действий в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, анклав фактически был разделен на южную и северную части. Израиль также заявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших в секторе Газе превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и уже много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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