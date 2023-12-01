Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231201/kak-chasto-grazhdanam-rossii-otkazyvayut-v-vnzh-v-gruzii--poslednie-dannye-284648410.html
Как часто гражданам России отказывают в ВНЖ в Грузии – последние данные
Как часто гражданам России отказывают в ВНЖ в Грузии – последние данные
Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T18:01+0400
2023-12-01T18:01+0400
грузия
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459256_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5d005c9c92e9cbb0812fced7a289cc46.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Более 15,5 тысячи граждан России обратились за получением вида на жительство в Грузии в период с 24 февраля 2022 года по 17 ноября 2023, отказ получили 33,28%, говорится в информации министерства юстиции в ответ на запрос депутатов парламента Грузии.По данным министерства, всего в указанный период за получением вида на жительство в Грузии обратились 15 506 россиян, из которых 3 708 до 1 января 2023 года и 8 198 – с 1 января по 17 ноября 2023 года.За весь период отказ в предоставлении вида на жительство получили 5 156 граждан России, заявки еще 609 человек министерство отказалось рассматривать по ряду причин. Расширяются возможности получения трудового ВНЖ в Грузии&gt;&gt;К 17 ноября 2023 года удовлетворены заявки 9 021 гражданина России, остальные находятся на рассмотрении. При этом 2 287 россиян получили в Грузии постоянный вид на жительство.Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе и за краткосрочным видом на жительство. Самый низкий процент отказов в получении вида на жительства – по учебе, специального вида на жительство и бывшим гражданам Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3fb0bcb30cbe727d01811a7008b7f09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, россия, общество
грузия, новости, россия, общество

Как часто гражданам России отказывают в ВНЖ в Грузии – последние данные

18:01 01.12.2023
© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Более 15,5 тысячи граждан России обратились за получением вида на жительство в Грузии в период с 24 февраля 2022 года по 17 ноября 2023, отказ получили 33,28%, говорится в информации министерства юстиции в ответ на запрос депутатов парламента Грузии.
По данным министерства, всего в указанный период за получением вида на жительство в Грузии обратились 15 506 россиян, из которых 3 708 до 1 января 2023 года и 8 198 – с 1 января по 17 ноября 2023 года.
За весь период отказ в предоставлении вида на жительство получили 5 156 граждан России, заявки еще 609 человек министерство отказалось рассматривать по ряду причин.
Расширяются возможности получения трудового ВНЖ в Грузии>>
К 17 ноября 2023 года удовлетворены заявки 9 021 гражданина России, остальные находятся на рассмотрении. При этом 2 287 россиян получили в Грузии постоянный вид на жительство.
Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе и за краткосрочным видом на жительство. Самый низкий процент отказов в получении вида на жительства – по учебе, специального вида на жительство и бывшим гражданам Грузии.
ВНЖ в Грузии для граждан России

Тип вида на жительство

Обращения

Отказы

Положительный ответ

Для бывших граждан Грузии

848

26

790

Временный

4

-

4

Краткосрочный

2 779

1 302

1 336

Постоянный

3 001

511

2 287

С целью воссоединения семьи

2 028

366

1 455

Инвестиционный

233

43

168

По учебе

1 563

27

1 378

Специальный

86

2

73

Трудовой

4 964

2 881

1 530

Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0