https://sputnik-georgia.ru/20231201/kak-chasto-grazhdanam-rossii-otkazyvayut-v-vnzh-v-gruzii--poslednie-dannye-284648410.html

Как часто гражданам России отказывают в ВНЖ в Грузии – последние данные

Как часто гражданам России отказывают в ВНЖ в Грузии – последние данные

Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Более 15,5 тысячи граждан России обратились за получением вида на жительство в Грузии в период с 24 февраля 2022 года по 17 ноября 2023, отказ получили 33,28%, говорится в информации министерства юстиции в ответ на запрос депутатов парламента Грузии.По данным министерства, всего в указанный период за получением вида на жительство в Грузии обратились 15 506 россиян, из которых 3 708 до 1 января 2023 года и 8 198 – с 1 января по 17 ноября 2023 года.За весь период отказ в предоставлении вида на жительство получили 5 156 граждан России, заявки еще 609 человек министерство отказалось рассматривать по ряду причин. Расширяются возможности получения трудового ВНЖ в Грузии>>К 17 ноября 2023 года удовлетворены заявки 9 021 гражданина России, остальные находятся на рассмотрении. При этом 2 287 россиян получили в Грузии постоянный вид на жительство.Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе и за краткосрочным видом на жительство. Самый низкий процент отказов в получении вида на жительства – по учебе, специального вида на жительство и бывшим гражданам Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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