https://sputnik-georgia.ru/20231201/meriya-tbilisi-nachala-vtoroy-etap-programmy-sportivnoy-meditsiny-i-diagnostiki-284649933.html

Мэрия Тбилиси начала второй этап программы спортивной медицины и диагностики

Мэрия Тбилиси начала второй этап программы спортивной медицины и диагностики

Первый этап программы прошел осенью 2023 года, и в ней приняли участие около 500 бенефициаров комплексных спортивных центров 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T18:23+0400

2023-12-01T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Более 400 бенефициаров в возрасте от 3 до 18 лет в течение одного месяца смогут пройти бесплатную комплексную медицинскую проверку, после чего им выдадут рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Мэрия Тбилиси и Ассоциация спортивной медицины Грузии начали второй этап пилотной программы спортивной медицины и диагностики. Программа осуществляется в трех спортивных центрах, которые находятся в подчинении мэрии столицы. Программа осуществляется при поддержке Ассоциации спортивной медицины Грузии, Академии спортивной медицины и науки, а также Университетской клиники имени Джоэн. Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси >>В рамках программы Ассоциация спортивной медицины Грузии оформила соответствующие меморандумы со спортивным центром развития гимнастики, спортивным центром фигурного катания и спортивным центром молодежи. Медпроверка происходит по международным протоколам. Первый этап программы прошел осенью 2023 года, и в ней приняли участие около 500 бенефициаров комплексных спортивных центров Глдани-Надзладевского района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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