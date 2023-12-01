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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре

По состоянию на 1 ноября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,82% 01.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в октябре 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 953,1 миллиона лари, или на 1,94%, и на 1 ноября текущего года составил 50,12 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 431,98 миллиона лари, или 1,6%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 521,07 миллиона лари, или на 2,36%.По данным Нацбанка, на конец октября 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,21 миллиарда лари, что на 2,51% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 14,04 миллиарда лари, что на 1,43% больше, чем в предыдущем месяце.Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества >>За октябрь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,06%, или 275,01 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 26,12 миллиарда лари.По состоянию на 1 ноября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,82%, что на 0,18 процентного пункта меньше, чем на 1 октября 2023 года.На конец октября в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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