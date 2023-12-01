https://sputnik-georgia.ru/20231201/rassmotreniya-zhalob-potrebiteley-v-sfere-platezhey-rassmotrit-spetskomissiya-natsbanka-284629489.html
Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка
Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка
Комиссия будет рассматривать жалобы по поводу несанкционированных (совершенных без согласия пользователя) и ненадлежащим образом совершенных платежных операций 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T09:01+0400
2023-12-01T09:01+0400
2023-12-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Альтернативная комиссия для рассмотрения споров в сфере платежных услуг заработает при Нацбанке Грузии с 1 декабря, говорится в сообщении регулятора. Комиссия будет рассматривать жалобы по поводу несанкционированных (совершенных без согласия пользователя) и ненадлежащим образом совершенных платежных операций, нарушения сроков их выполнения, неправильного списания комиссии за платежные операции и других подобных случаев, связанных с электронными платежами. Речь идет о спорах пользователей с коммерческими банками, микробанками, зарегистрированными поставщиками платежных услуг и микрофинансовыми организациями. Подача жалобы будет бесплатной. Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов >>Помимо разрешения спора в пользу одной из сторон с учетом соглашения сторон, комиссия также завершает спор путем мирового соглашения. Решение комиссии является обязательным для исполнения. Срок рассмотрения жалоб – не более 90 дней. Учитывая сложность дела, срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. Создание комиссии по разрешению споров как альтернативного механизма разрешения споров в сфере платежей, связано с обязательствами, взятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка
Комиссия будет рассматривать жалобы по поводу несанкционированных (совершенных без согласия пользователя) и ненадлежащим образом совершенных платежных операций
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Альтернативная комиссия для рассмотрения споров в сфере платежных услуг заработает при Нацбанке Грузии с 1 декабря, говорится в сообщении регулятора.
Комиссия будет рассматривать жалобы по поводу несанкционированных (совершенных без согласия пользователя) и ненадлежащим образом совершенных платежных операций, нарушения сроков их выполнения, неправильного списания комиссии за платежные операции и других подобных случаев, связанных с электронными платежами.
Речь идет о спорах пользователей с коммерческими банками, микробанками, зарегистрированными поставщиками платежных услуг и микрофинансовыми организациями. Подача жалобы будет бесплатной.
Помимо разрешения спора в пользу одной из сторон с учетом соглашения сторон, комиссия также завершает спор путем мирового соглашения. Решение комиссии является обязательным для исполнения.
Срок рассмотрения жалоб – не более 90 дней. Учитывая сложность дела, срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.
Создание комиссии по разрешению споров как альтернативного механизма разрешения споров в сфере платежей, связано с обязательствами, взятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.