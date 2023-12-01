https://sputnik-georgia.ru/20231201/vykinul-sobaku-s-balkona--obvinyaemomu-v-gruzii-grozit-do-chetyrekh-let-tyurmy-284656190.html
Выкинул собаку с балкона – обвиняемому в Грузии грозит до четырех лет тюрьмы
Выкинул собаку с балкона – обвиняемому в Грузии грозит до четырех лет тюрьмы
Прокуратура обратится в суд с ходатайством применить по отношению к обвиняемому заключение в качестве меры пресечения 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T23:11+0400
2023-12-01T23:11+0400
2023-12-01T23:11+0400
грузия
происшествия
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генеральная прокуратура грузии
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Обвиняемому в жестоком обращении с собакой, которое привело к смерти питомца, грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщает прокуратура Грузии. Следствием, проведенным МВД, установлено, что 29 ноября текущего года обвиняемый осуществил насилие над собакой породы ротвейлер и выбросил ее с балкона 8 этажа. Собака, принадлежащая отцу обвияемого, умерла. Полиция задержала обвиняемого на следующий день, 30 ноября. Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными >>Уголовное дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с животным и другое насилие, что привело к его смерти", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех лет. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством применить по отношению к обвиняемому заключение в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
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грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
Выкинул собаку с балкона – обвиняемому в Грузии грозит до четырех лет тюрьмы
Прокуратура обратится в суд с ходатайством применить по отношению к обвиняемому заключение в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Обвиняемому в жестоком обращении с собакой, которое привело к смерти питомца, грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщает прокуратура Грузии
.
Следствием, проведенным МВД, установлено, что 29 ноября текущего года обвиняемый осуществил насилие над собакой породы ротвейлер и выбросил ее с балкона 8 этажа. Собака, принадлежащая отцу обвияемого, умерла.
Полиция задержала обвиняемого на следующий день, 30 ноября.
Уголовное дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с животным и другое насилие, что привело к его смерти", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех лет.
Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством применить по отношению к обвиняемому заключение в качестве меры пресечения в установленный законом срок.