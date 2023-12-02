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Грузия получила высокую оценку за эффективную борьбу с терроризмом

Грузия получила высокую оценку за эффективную борьбу с терроризмом

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Ситуация с терроризмом в Грузии спокойная и стабильная, а власти предпринимают эффективные меры в этом направлении, говорится в... 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T14:37+0400

2023-12-02T14:37+0400

2023-12-02T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Ситуация с терроризмом в Грузии спокойная и стабильная, а власти предпринимают эффективные меры в этом направлении, говорится в ежегодного отчете Государственного департамента США, в котором оценивается ситуация в мире в 2022 году. Согласно отчету, в 2022 году Грузия продолжила свои усилия, в том числе в борьбе с насильственным экстремизмом, уделив особое внимание интеграции меньшинств, образованию, доступу к СМИ, молодежи и культурному разнообразию. Госдепартамент США в своем докладе положительно оценивает возможности Грузии в борьбе с терроризмом. В этом контексте подчеркивается важный вклад Службы государственной безопасности как главного органа в борьбе с терроризмом. Согласно докладу, уголовное законодательство Грузии адекватно криминализирует преступления, связанные с терроризмом, включая такие действия, как финансирование терроризма, кибертерроризм, обучение, публичное подстрекательство к терроризму, вербовка в террористическую организацию и передвижение иностранных боевиков-террористов. Кроме того, Госдеп положительно оценил введение жестких мер за ложное сообщение о террористических актах и усиление усилий по борьбе с отмыванием денег, угрозой финансирования терроризма и оружием массового уничтожения. В отчете подробно описана работа СГБ в Грузии в 2022 году, в том числе выявление Контртеррористическим центром так называемой террористической организации и предотвращение попытки убийства гражданина Израиля. По данным Госдепартамента США, страна продолжает работать над улучшением сухопутной, авиационной, пограничной и морской безопасности.Грузия усиливает борьбу с отмыванием денег>>В документе позитивно оценен вопрос разработки комплексной стратегии управления границами на 2023-2027 годы и внедрения системы предварительного учета пассажиров и имен пассажиров в тесном сотрудничестве с авиаперевозчиками, международными партнерами и соответствующими государственными органами. Кроме того, в отчете положительно оцениваются возможности ведомств, отвечающих за охрану госграницы и морскую безопасность, в части реализации первоначального реагирования на сухопутных и морских границах страны. Положительно оценено и сотрудничество Грузии с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) и членство в Программе отслеживания финансирования терроризма Агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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