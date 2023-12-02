https://sputnik-georgia.ru/20231202/kogda-v-gruzii-uzhestochat-nakazanie-za-shum-284666260.html

Когда в Грузии ужесточат наказание за шум?

Когда в Грузии ужесточат наказание за шум?

Превышение допустимых норм шума в дневные или ночные часы физлица будут караться штрафом в размере 150 лари 02.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Превышение норм шума в жилых домах, государственных учреждениях и частных компаниях будет караться штрафом при первом же нарушении с 15 декабря 2023 года. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже опубликованы на сайте Законодательного вестника Грузии. После вступления в силу поправок при первом же превышение допустимых норм шума в дневные или ночные часы физические лица будут караться штрафом в размере 150 лари, а юридические – 1,5 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет за собой штраф для физических лиц в размере 500 лари вместо 150, а в случае юрлиц – 5 тысяч лари вместо 500. Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января>>В случае третьего превышения норм шума физическим лицам придется платить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 300, а компаниям – 10 тысяч лари вместо 1 тысячи. Ограничения на шум не касаются аэропортов, метрополитена, автомобильной и железной дороги, портов, а также акций, строительных и ремонтных работ днем и спортивных и культурных мероприятий, согласованных с мэрией Тбилиси. В Грузии с 2020 года установлены нормы допустимого шума в дневные и ночные часы. Пока нарушение правил в первый раз влечет за собой лишь предупреждение, согласно Кодексу административных правонарушений. По закону уровень допустимого шума в квартире или жилом доме в период с 08:00 до 23:00 не должен превышать 35 децибел, а с 23:00 до 08:00 – 30 децибел. В барах и ресторанах допустимый уровень шума в любое время суток – до 50 децибел, а в гостиницах днем – 40 децибел, ночью – 35 децибел.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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