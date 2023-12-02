https://sputnik-georgia.ru/20231202/oboydi-gruziyu---natsionalnaya-administratsiya-turizma-zapustila-novuyu-proekt-284660307.html

"Обойди Грузию" – Национальная администрация туризма запустила новый проект

"Обойди Грузию" – Национальная администрация туризма запустила новый проект

В проекте задействованы грузинские знаменитости 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма запустила новую кампанию "Обойди Грузию" для того, чтобы лучше познакомить всех желающих с новыми туристическими местами в стране. Задействованные в проекте известные люди Грузии должны будут организовать приключенческие туры по всем уголкам Грузии, ездить в места, где есть памятники культурного наследия, и познакомиться с местной кухней. Об этих поездках будут подготовлены тематические фотографии, видеоклипы, которые затем будут распространены в социальных сетях. Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото>>Для первого приключенческого путешествия был выбран высокогорный район Грузии – Рача. Участники проекта "Обойди Грузию" обнаружили, что этот регион страны хранит множество ранее неизвестных традиций, говорится в сюжете канала "Рустави 2". Отмечается и то, что проект "Обойди Грузию" уже пользуется популярностью, а видеоролики о поездке в социальных сетях имеют множество подписчиков. В Национальной администрации туризма говорят, что наряду с продвижением туризма целью кампании является поддержка местных предпринимателей и бизнеса. Помимо Рача, проект в ближайшее время охватит и другие уголки Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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