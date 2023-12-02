https://sputnik-georgia.ru/20231202/obvinyaemyy-v-zhestokom-ubiystve-na-vostoke-gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-284665647.html

Обвиняемый в жестоком убийстве на востоке Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в жестоком убийстве на востоке Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Мужчина решил, что его бывшая жена нанесла ему оскорбление, второй раз выйдя замуж 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T19:30+0400

2023-12-02T19:30+0400

2023-12-02T19:30+0400

происшествия

новости

грузия

сагареджо

телавский районный суд

кахети

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Обвиняемый в ранении бывшей жены и убийстве ее мужа будет ждать приговора в заключении, соответсвующее решение принял Телавский районный суд (регион Кахети), сообщает Первый канал. Накануне мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью и попытке убийства двух человек из-за ненависти по гендерному признаку, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия. Что стало причиной жестокого убийства в Кахети – подробности от прокуратуры>>Согласно данным следствия, мужчина посчитал, что его бывшая супруга, второй раз выйдя замуж, нанесла ему оскорбление, поэтому он решил ей отомстить и 28 ноября пришел к ней дом в селе Кешало района Сагареджо. По версии следствия, мужчина на глазах у пожилой женщины из огнестрельного оружия расстрелял бывшую жену и ее мужа. В результате полученных ранений мужчина скончался, а вот женщину удалось спасти. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.

сагареджо

кахети

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