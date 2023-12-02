https://sputnik-georgia.ru/20231202/skolko-budut-poluchat-pensionery-v-gruzii-v-2024-godu-284662141.html
Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году
Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году
В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T18:00+0400
2023-12-02T18:00+0400
2023-12-02T18:00+0400
грузия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/88/234438825_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2e80f5a9b1b432c6a2b1263e8955cfaa.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии составит 315 лари и 415 лари в зависимости от возраста, говорится в окончательной версии государственного бюджета на 2024 год.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Согласно окончательной версии бюджета, пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет вырастет на 50 лари и составит 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составит 490 лари.Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 400 млн лари>>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/88/234438825_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4f07e8118e9bfb5bca344f4ec1fc9474.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости
грузия, экономика, новости
Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году
В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии составит 315 лари и 415 лари в зависимости от возраста, говорится в окончательной версии государственного бюджета на 2024 год.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Согласно окончательной версии бюджета, пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет вырастет на 50 лари и составит 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составит 490 лари.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.
При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.