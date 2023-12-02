https://sputnik-georgia.ru/20231202/skolko-budut-poluchat-pensionery-v-gruzii-v-2024-godu-284662141.html

Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году

Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году

В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T18:00+0400

2023-12-02T18:00+0400

2023-12-02T18:00+0400

грузия

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/88/234438825_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2e80f5a9b1b432c6a2b1263e8955cfaa.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии составит 315 лари и 415 лари в зависимости от возраста, говорится в окончательной версии государственного бюджета на 2024 год.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Согласно окончательной версии бюджета, пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет вырастет на 50 лари и составит 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составит 490 лари.Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 400 млн лари>>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости