https://sputnik-georgia.ru/20231202/stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-k-granitse-gruzii-s-rossiey---poslednie-dannye-284661079.html

Строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией – последние данные

Строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией – последние данные

В рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T13:21+0400

2023-12-02T13:21+0400

2023-12-02T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы завершится в феврале 2024 года, а в тоннеле начнутся работы по благоустройству, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". На данный момент, по информации министерства регионального развития, прорыты два из пяти тоннелей, а самый длинный – длиной девять км и диаметром 15 м – уже проложен на восемь км и 100 м. Активно продолжаются работы в остальных тоннелях и на мостах, где устраиваются опоры и балки. Министр регионального развития на месте ознакомил с ходом работ директора департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгения Жукова, который назвал проект строительства тоннеля "одним из важнейших инфраструктурных проектов", осуществляющимся при сотрудничестве с Грузией. Кроме того, на месте побывал и директор АБР Масацугу Асакава.Как идет строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией?>>Азиатский банк развития вместе с Европейским банком реконструкции и развития является финансовым партнером Грузии в осуществлении этого проекта. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари. Тоннель длиной девять км бурится с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. На этом этапе выполнено около 90% работы. Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом станет одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, европа, гудаури, ираклий карселадзе, европейский банк реконструкции и развития, азиатский банк развития (абр)