https://sputnik-georgia.ru/20231129/kak-idet-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-k-granitse-gruzii-s-rossiey-284573474.html
Как идет строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией?
Как идет строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией?
В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T10:02+0400
2023-11-29T10:02+0400
2023-11-29T10:51+0400
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новости
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Строительство девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы близится к финишу – прорыто уже восемь километров, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". По информации ведомства, работы по бурению тоннеля осуществляются специально изготовленным для проекта Квешети-Коби тоннелепроходческим устройством (TBM), которое существенно снижает воздействие на окружающую среду. Пробит самый длинный тоннель на Рикотском перевале в Грузии >>Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом станет одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные >>Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог
Как идет строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией?
10:02 29.11.2023 (обновлено: 10:51 29.11.2023)
В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Строительство девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы близится к финишу – прорыто уже восемь километров, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
По информации ведомства, работы по бурению тоннеля осуществляются специально изготовленным для проекта Квешети-Коби тоннелепроходческим устройством (TBM), которое существенно снижает воздействие на окружающую среду.
Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом станет одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей.
Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.
Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.
На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.
Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.