https://sputnik-georgia.ru/20231202/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-rossii-i-gruzii-stoyat-okolo-3-tys-gruzovikov-284666104.html
"Верхний Ларс" сегодня: на границе России и Грузии стоят около 3 тыс грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: на границе России и Грузии стоят около 3 тыс грузовиков
Проезд для грузовиков был запрещен три дня, в связи с чем образовалась очередь 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T20:10+0400
2023-12-02T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Порядка 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Проезд грузовых автомобилей на участке Гудаури-Коби т. н. Военно-Грузинской дороги был запрещен с 26 по 29 ноября из-за погодных условий, в связи с чем и возникла очередь.Отмечается, что 250 автомобилей в "зеленой зоне" и на проезд "Верхнего Ларса" у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 2 946 грузовых машин.Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто>>Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры.Благодаря проведенным очистительным работам восстановить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом удалось 29 ноября вечером.Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, россия, новости, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
"Верхний Ларс" сегодня: на границе России и Грузии стоят около 3 тыс грузовиков
20:10 02.12.2023 (обновлено: 20:14 02.12.2023)
Проезд для грузовиков был запрещен три дня, в связи с чем образовалась очередь
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Порядка 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Проезд грузовых автомобилей на участке Гудаури-Коби т. н. Военно-Грузинской дороги был запрещен с 26 по 29 ноября из-за погодных условий, в связи с чем и возникла очередь.
Отмечается, что 250 автомобилей в "зеленой зоне" и на проезд "Верхнего Ларса" у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 2 946 грузовых машин.
Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры.
Благодаря проведенным очистительным работам восстановить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом удалось 29 ноября вечером.
Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.