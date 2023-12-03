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"Черный лев" третий год подряд выходит в финал Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" третий год подряд выходит в финал Суперкубка Европы по регби

Победителем розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев" 03.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" разгромила испанский "Ибериенс" со счетом 41:0 и в третий раз подряд сыграет в финале Суперкубка Европы по регби. Соперником "львов" станет "Тель-Авив Хит", который во втором полуфинальном противостоянии обыграли румынских "Вулверхэмптона" со счетом 31:6. В связи с тем, что "Черный лев" примет участие в "Кубке вызова", где 9 декабря проведет свою дебютную встречу в Тбилиси против "Глостера", дата финала Суперкубка Европы по регби будет объявлена позже. "Черный лев" одержал третью победу на групповом этапе Суперкубка Европы по регби >>На групповом этапе Суперкубка Европы по регби этого года "Черный лев" победил "Тель-Авив Хит" со счетом 29:27. Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победителем розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев". В финале грузинские регбисты обыграли португальский "Лузитануш" со счетом 17:14.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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