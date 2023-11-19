https://sputnik-georgia.ru/20231119/chernyy-lev-oderzhal-tretyu-pobedu-na-gruppovom-etap-superkubka-evropy-po-regbi-284336295.html

"Черный лев" одержал третью победу на групповом этапе Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" одержал третью победу на групповом этапе Суперкубка Европы по регби

Победителем первого розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев" 19.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в последнем матче группового этапа Суперкубка Европы по регби в кипрском городе Лимассоле в упорной борьбе обыграла "Тель-Авив Хит" со счетом - 29:27. В предыдущей встрече второго тура 11 ноября "Черный лев" всухую обыграл в гостях португальский "Лузитануш" – 22:0. "Черный лев" активно начал игру и провел первый тайм на высоком уровне. Игроки записали на счет команды три реализации. Кроме того, Лука Маткава забил два точных пенальти. Первые сорок минут завершились с преимуществом грузинского клуба в 17 очков - 23:6. "Черный лев" уверенно обыграл "Лузитануш" в розыгрыше Суперкубка Европы по регби >>Свои коррективы в игру решил внести дождь. Продолжение игры стало затруднительным. Из-за плохой погоды перерыв затянулся, и это, как оказалось, лучше сказалось на регбистах соперника. Второй тайм прошел с их полным преимуществом, что отразилось и на счет – отрыв в 17 очков сократился до двух. Грузинские регбисты на последних минутах выдержали натиск соперника и завершили групповой этап с тремя победами и первым местом. "Черный лев" стартовал в Суперкубке Европы по регби с уверенной победы >>Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победителем первого розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев". В финале грузинские регбисты обыграли португальский "Лузитануш" со счетом 17:14.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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