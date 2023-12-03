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Грузинский баскетболист вошел в пятерку лучших чемпионата Италии
Грузинский баскетболист вошел в пятерку лучших чемпионата Италии
Нападающий "Виртуса Болоньи" в октябре стал самым ценным игроком чемпионата Италии и Евролиги 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T13:31+0400
2023-12-03T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вошел в символическую пятерку лучших игроков чемпионата Италии ноября, сообщает официальная страница Лиги А. Для Торнике Шенгелии нынешний сезон является одним из лучших в клубной карьере. Нападающий "Виртуса Болоньи" в октябре стал самым ценным игроком чемпионата Италии и Евролиги. Вместе с Шенгелия в ноябрьскую команду итальянской Лиги А вошли Крис Доу ("Тортона"), Томислав Зубчич ("Наполи"), Джейкоб Пуллен ("Наполи") и Пейтон Уиллис ("Пистойя"). В ноябре "Виртус Болонья" провел четыре матча в итальянской Лиге А, выиграв два из них. На данный момент команда Шенгелия занимает первое место в чемпионате. Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца >>Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинский баскетболист вошел в пятерку лучших чемпионата Италии
13:31 03.12.2023 (обновлено: 13:50 03.12.2023)
Нападающий "Виртуса Болоньи" в октябре стал самым ценным игроком чемпионата Италии и Евролиги
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вошел в символическую пятерку лучших игроков чемпионата Италии ноября, сообщает официальная страница Лиги А.
Для Торнике Шенгелии нынешний сезон является одним из лучших в клубной карьере. Нападающий "Виртуса Болоньи" в октябре стал самым ценным игроком чемпионата Италии и Евролиги.
Вместе с Шенгелия в ноябрьскую команду итальянской Лиги А вошли Крис Доу ("Тортона"), Томислав Зубчич ("Наполи"), Джейкоб Пуллен ("Наполи") и Пейтон Уиллис ("Пистойя").
В ноябре "Виртус Болонья" провел четыре матча в итальянской Лиге А, выиграв два из них. На данный момент команда Шенгелия занимает первое место в чемпионате.
Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.