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Грузия блестяще выполняет свои обязанности по соблюдению санкций – Дундуа
Грузия блестяще выполняет свои обязанности по соблюдению санкций – Дундуа
Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии, заявил замглавы Минфина 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T22:38+0400
2023-12-03T22:38+0400
2023-12-03T23:50+0400
грузия
экономика
новости
михаил дундуа
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия блестяще выполняет все свои обязанности, предусмотренные международными санкциями в отношении России, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа в эфире телекомпании "Имеди". Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Что касается введения санкции в отношении России самой Грузией, то по словам Дундуа, такая мера нанесет ущерб, прежде всего, экономике Грузии и вызовет инфляцию. "По этому поводу есть много сообщений и заявлений от наших партнеров. Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии – это нанесет ущерб стране и ничего не уменьшит для России. Особенно в этой сложной ситуации это приведет к экономическому спаду и инфляции в Грузии, что, естественно, не в интересах Грузии", – сказал Дундуа. Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России >>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, антироссийские санкции
грузия, экономика, новости, михаил дундуа, антироссийские санкции
Грузия блестяще выполняет свои обязанности по соблюдению санкций – Дундуа
22:38 03.12.2023 (обновлено: 23:50 03.12.2023)
Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии, заявил замглавы Минфина
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия блестяще выполняет все свои обязанности, предусмотренные международными санкциями в отношении России, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа в эфире телекомпании "Имеди".
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"По всем направлениям, которые предусмотрены международным законодательством и международными санкциями, Грузия блестяще выполняет свои обязанности", – заявил Дундуа.
Что касается введения санкции в отношении России самой Грузией, то по словам Дундуа, такая мера нанесет ущерб, прежде всего, экономике Грузии и вызовет инфляцию.
"По этому поводу есть много сообщений и заявлений от наших партнеров. Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии – это нанесет ущерб стране и ничего не уменьшит для России. Особенно в этой сложной ситуации это приведет к экономическому спаду и инфляции в Грузии, что, естественно, не в интересах Грузии", – сказал Дундуа.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.