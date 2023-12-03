https://sputnik-georgia.ru/20231203/gruziya-blestyasche-vypolnyaet-svoi-obyazannosti-po-soblyudeniyu-sanktsiy---dundua-284680369.html

Грузия блестяще выполняет свои обязанности по соблюдению санкций – Дундуа

Грузия блестяще выполняет свои обязанности по соблюдению санкций – Дундуа

Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии, заявил замглавы Минфина 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T22:38+0400

2023-12-03T22:38+0400

2023-12-03T23:50+0400

грузия

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новости

михаил дундуа

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия блестяще выполняет все свои обязанности, предусмотренные международными санкциями в отношении России, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа в эфире телекомпании "Имеди". Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Что касается введения санкции в отношении России самой Грузией, то по словам Дундуа, такая мера нанесет ущерб, прежде всего, экономике Грузии и вызовет инфляцию. "По этому поводу есть много сообщений и заявлений от наших партнеров. Введение экономических санкций против России контрпродуктивно для Грузии – это нанесет ущерб стране и ничего не уменьшит для России. Особенно в этой сложной ситуации это приведет к экономическому спаду и инфляции в Грузии, что, естественно, не в интересах Грузии", – сказал Дундуа. Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России >>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, антироссийские санкции