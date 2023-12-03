https://sputnik-georgia.ru/20231203/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-seme-pevitse-medei-amiranashvili-284677588.html

Премьер Грузии выразил соболезнования семье певице Медеи Амиранашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования семье певице Медеи Амиранашвили

Медея Амиранашвили была преданной заступницей грузинского музыкального искусства, написал премьер 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T15:49+0400

2023-12-03T15:49+0400

2023-12-03T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью грузинской сопрано, народной артистки страны Медеи Амиранашвили. О кончине народной артистки, лауреата премии З. Палиашвили, почетного профессор Тбилисской государственной консерватории, обладательницы премии Царицы Тамар и ордена Почета, сопрано Медеи Амиранашвили стало известно накануне, 2 декабря. Как отметил глава правительства, Амиранашвили была предана грузинской музыки. "Медея Амиранашвили была непревзойденной исполнительницей грузинской и европейской оперной музыки и преданной заступницей грузинского музыкального искусства. Именно поэтому она заслужила огромную любовь и уважение любителей оперы и деятелей искусства", - говорится в тексте соболезнования. Медея Петровна Амиранашвили (лирическое сопрано) родилась в 1930 году в селе Шорапани Зестафонского района (Западная Грузия) в семье оперных певцов и народных артистов СССР Петра Амиранашвили и Надежды Цомая. Умерла грузинская оперная певица Медея Амиранашвили >>В 1953 году Медея окончила Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили, где училась у А. И. Инашвили и О. А. Бахуташвили-Шульгиной. В 1950-х являлась солисткой оперной студии при консерватории и Тбилисского театра оперы и балета. Гастролировала в Польше, Чехословакии, Румынии, ГДР, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде. Выступала в концертах и как камерная певица. Медея Амиранашвили является лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки (2-я премия, 1960) и Международного конкурса на лучшее исполнение партии Мадам Баттерфляй (3-я премия, 1970, Осака). Звезда со славой и слава вне звезды>>Среди вокальных партий Медеи Амиранашвили особенно известны партии Этери в опере "Абесалом и Этери" и Маро в "Даиси" З. П. Палиашвили, Татьяны в "Евгении Онегине" и Иоланты в "Иоланте" П. И. Чайковского, Маргариты в "Фаусте" Ш. Гуно, Дездемоны в "Отелло" и Виолетты в "Травиате" Дж. Верди и др. С 1972 года Медея Амиранашвили преподавала в Тбилисской консерватории (с 1982 – профессор).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, медея амиранашвили, ираклий гарибашвили, тбилисский театр оперы и балета, кто ушел из жизни в 2023 году?