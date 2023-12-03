https://sputnik-georgia.ru/20231203/protsess-amnistii-za-prisvoenie-zemli-v-gruzii-zavershitsya-v-2025-godu-284668041.html

Процесс амнистии за присвоение земли в Грузии завершится в 2025 году

Процесс амнистии за присвоение земли в Грузии завершится в 2025 году

Амнистия не коснется государственных чиновников 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T19:20+0400

2023-12-03T19:20+0400

2023-12-03T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Закон "Об амнистии", который коснется осужденных и обвиняемых в присвоении государственной сельскохозяйственной земли и подделку документов по таким делам, будет осуществлен до 1 января 2025 года. Закон уже вступил в силу и теперь наказание и обвинения будут сняты лишь с тех лиц, которые проходят по делам о присвоение государственной сельскохозяйственной земли до 1 сентября 2023 года, признали свою вину и до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Находящихся под следствием по таким делам амнистия коснется лишь по решению прокурора по делу. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству. При этом амнистия на лицо распространится лишь тогда, когда он представит все доказательства возмещения ущерба суду или прокурору по делу. Решение об амнистии в случае осужденных лиц будет принимать суд, и только после решения суда лицо будет освобождено от отбывания наказания и с него будет снята судимость. Амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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