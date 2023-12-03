https://sputnik-georgia.ru/20231203/skolko-sekonomili-grazhdane-gruzii-posle-nachala-reformy-na-farmrynke-284675012.html

Сколько сэкономили граждане Грузии после начала реформы на фармрынке

Сколько сэкономили граждане Грузии после начала реформы на фармрынке

Цены на многие лекарства, импортируемые ли они из Турции или из разных стран, практически выровнены, сказал министр 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T12:14+0400

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грузия

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зураб азарашвили

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Граждане Грузии в результате фармацевтической реформы сэкономили до 350 миллионов лари (130 млн долларов), сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили СМИ. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортируемых лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Как отметил министр, сегодня лекарства существенно дешевле, в некоторых случаях на 80%. "Я был в Турции в марте прошлого года, чтобы своими глазами увидеть, какой там регулятор, и он очень строгий, кстати, я бы сказал, что даже строже, чем в некоторых европейских странах. Я увидел, в каких условиях там производятся лекарства, убедился и уверенно продолжил работу над реформой. Сегодня мы видим, что лекарства существенно подешевели, в некоторых случаях даже на 80%", – сказал министр. По словам Азарашвили, лекарства, импортируемые из Турции, создали конкуренцию на рынке и повлияли на стоимость лекарств, импортируемых из других стран. Лекарства в Грузии подешевеют? >>"Сегодня цены на многие лекарства, импортируемые ли они из Турции или из разных стран, практически выровнены, и нашим гражданам больше не придется платить вдвое или втрое дороже. В то же время в этом году мы начали реформу референтных цен, которая к концу года распространится на основную часть медикаментов", – сказал Азарашвили. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами или их будут штрафовать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, зураб азарашвили, турция, министерство здравоохранения грузии