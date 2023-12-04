https://sputnik-georgia.ru/20231204/georgian-airways-dobavit-do-60-reysov-v-evropu---zayavlenie-aviaperevozchika-284702390.html
Georgian Airways добавит до 60 рейсов в Европу – заявление авиаперевозчика
Georgian Airways добавит до 60 рейсов в Европу – заявление авиаперевозчика
Все новые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений, заявили в авиакомпании 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T22:28+0400
2023-12-04T22:28+0400
2023-12-04T22:41+0400
новости
грузия
экономика
туризм
georgian airways
европа
дубай
китай
авиасообщение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/32/246093233_42:110:1159:738_1920x0_80_0_0_76959b21a2295e9c4736a3897b6da24b.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways увеличит число рейсов в страны Европы до 60 на фоне принятия в ближайшее время решения о предоставлении Грузии статуса кандидата, говорится в заявлении авиакомпании. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. По информации авиакомпании, по каждому направлению будет выполняться не менее трех рейсов в неделю. Кроме того, Georgian Airways к концу текущего года начинает полеты в Дубай, а с апреля 2024 года – в Китай (Пекин, Шанхай, Чэнду). Также рассматривается возможность начала полетов в Индию – Дели и Мумбай. Как заявляет руководство компании, ее главным приоритетом является безопасность полетов, естественно, наряду с комфортным обслуживанием пассажиров. Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург >>Все упомянутые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений. Со следующего года компания планирует ввезти новые современные самолеты типа Boeing 787 Dreamliner.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
дубай
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/32/246093233_0:104:845:738_1920x0_80_0_0_416d6d00b1ff7bf4d433a5572d539cb6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, туризм, georgian airways, европа, дубай, китай, авиасообщение в грузии
новости, грузия, экономика, туризм, georgian airways, европа, дубай, китай, авиасообщение в грузии
Georgian Airways добавит до 60 рейсов в Европу – заявление авиаперевозчика
22:28 04.12.2023 (обновлено: 22:41 04.12.2023)
Все новые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений, заявили в авиакомпании
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways увеличит число рейсов в страны Европы до 60 на фоне принятия в ближайшее время решения о предоставлении Грузии статуса кандидата, говорится в заявлении авиакомпании.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
"Дирекция Georgian Airways, в том числе Тамаз Гаиашвили, рада предоставлению статуса страны-кандидата в ЕС, который решится со дня на день. В связи с этим авиакомпания приняла для страны решение стратегической важности – максимально увеличить полеты в европейском направлении. Со следующего года у нас будет до 60 еженедельных рейсов в Европу", – говорится в заявлении.
По информации авиакомпании, по каждому направлению будет выполняться не менее трех рейсов в неделю.
Кроме того, Georgian Airways к концу текущего года начинает полеты в Дубай, а с апреля 2024 года – в Китай (Пекин, Шанхай, Чэнду). Также рассматривается возможность начала полетов в Индию – Дели и Мумбай.
Как заявляет руководство компании, ее главным приоритетом является безопасность полетов, естественно, наряду с комфортным обслуживанием пассажиров.
Все упомянутые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений.
Со следующего года компания планирует ввезти новые современные самолеты типа Boeing 787 Dreamliner.