https://sputnik-georgia.ru/20231204/georgian-airways-dobavit-do-60-reysov-v-evropu---zayavlenie-aviaperevozchika-284702390.html

Georgian Airways добавит до 60 рейсов в Европу – заявление авиаперевозчика

Georgian Airways добавит до 60 рейсов в Европу – заявление авиаперевозчика

Все новые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений, заявили в авиакомпании 04.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways увеличит число рейсов в страны Европы до 60 на фоне принятия в ближайшее время решения о предоставлении Грузии статуса кандидата, говорится в заявлении авиакомпании. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. По информации авиакомпании, по каждому направлению будет выполняться не менее трех рейсов в неделю. Кроме того, Georgian Airways к концу текущего года начинает полеты в Дубай, а с апреля 2024 года – в Китай (Пекин, Шанхай, Чэнду). Также рассматривается возможность начала полетов в Индию – Дели и Мумбай. Как заявляет руководство компании, ее главным приоритетом является безопасность полетов, естественно, наряду с комфортным обслуживанием пассажиров. Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург >>Все упомянутые рейсы будут выполняться только днем, за редким исключением некоторых восточных направлений. Со следующего года компания планирует ввезти новые современные самолеты типа Boeing 787 Dreamliner.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, туризм, georgian airways, европа, дубай, китай, авиасообщение в грузии