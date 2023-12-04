https://sputnik-georgia.ru/20231204/natsbank-gruzii-opredelil-grafik-rosta-stavki-kontrtsiklicheskogo-bufera-284681789.html

Нацбанк Грузии определил график роста ставки контрциклического буфера

Нацбанк Грузии определил график роста ставки контрциклического буфера

Сохранение циклической составляющей контрциклического буфера капитала обусловлена финансовой стабильностью страны, отмечает Нацбанк 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T09:01+0400

2023-12-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Коммерческие банки Грузии должны будут копить ставку контрциклического буфера капитала по конкретному графику, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка Грузии. Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков. С 2018 года ставка контрциклического буфера сохранялась на уровне 0% и росла в зависимости от роста уровня кредитования. В марте 2023 года Нацбанк установил нейтральную ставку контрциклического буфера на уровне 1% и у банков был год для удовлетворения требования. Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре >>Согласно решению комитета, банки будут копить контрциклический буфер по следующему графику: к 15 марта 2024 года – 0,25%, к 15 марта 2025 года – 0,5%, 15 марта 2026 года – 0,75% и к 15 марта 2027 года – 1%. Дополнительно комитет монетарной политики снизил норму резерва для обеспечения красткосрочных обязательств в иностранной валюте с 25 до 20%. По данным комитета, сохранение циклической составляющей контрциклического буфера капитала обусловлена финансовой стабильностью страны. При этом регулятор подчеркивает, что в октябре 2023 года годовой прирост кредитов без учета влияния валютного курса составил 16,2%, что во многом обусловлено ростом бизнес-кредитов. "По оценке комитета, при сохранении текущей тенденции кредитной активности и экономического роста ожидается, что соотношение кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду в 2024 году. Следовательно, на современном этапе нет необходимости изменять циклическую составляющую контрциклического буфера капитала", – говорится в сообщении. Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала составляет 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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