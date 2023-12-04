https://sputnik-georgia.ru/20231204/oppozitsioner-priglasil-mera-tbilisi--proytis-po-gorodu-i-poslushat-chto-o-nikh-dumayut-284698944.html
Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают
Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают
Конфликт между мэром Тбилиси и оппозиционером возник из-за критики последнего в адрес транспортной политики ведомства 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T18:58+0400
2023-12-04T18:58+0400
2023-12-04T19:10+0400
грузия
политика
каха каладзе
георгий вашадзе
новости
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267400032_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2aac2272012af86d2055cb42ac9b35ee.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пригласил мэра Тбилиси Каху Каладзе пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих. Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию.Что касается слов Каладзе о деградации оппозиционера, то, по словам Вашадзе, невоспитанность свойственна невеждам, и в этом аспекте он не будет соревноваться с Каладзе. Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе>>По словам Вашадзе, прежде чем проектировать автобусную полосу во избежание коллапса, мэрии нужно обеспечить наличие двух автомобильных полос, как отмечено в рекомендации компании Systra. По словам оппозиционного политика, коллапс в общественном транспорте и в строительной сфере в Тбилиси вызваны коррупцией. Кроме того, Вашадзе пригласил Каладзе принять участие в теледебатах в любое время и на любом устраивающем его телеканале. В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта. Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267400032_117:0:1253:852_1920x0_80_0_0_7f1737880056de645ddd275781bae303.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, каха каладзе, георгий вашадзе, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, политика, каха каладзе, георгий вашадзе, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают
18:58 04.12.2023 (обновлено: 19:10 04.12.2023)
Конфликт между мэром Тбилиси и оппозиционером возник из-за критики последнего в адрес транспортной политики ведомства
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пригласил мэра Тбилиси Каху Каладзе пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих.
Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию.
"Каха, для того, чтобы выяснить, что люди думают обо мне и о тебе, предлагаю, когда ты захочешь, сегодня или завтра, в шесть часов выйти в город и встать на то место, где ты устроил настоящий дорожный коллапс. Хочешь, давай сядем на общественный транспорт, давай пообщаемся с людьми и узнаем, что думают о нас с тобой жители Тбилиси", – сказал Вашадзе журналистам.
Что касается слов Каладзе о деградации оппозиционера, то, по словам Вашадзе, невоспитанность свойственна невеждам, и в этом аспекте он не будет соревноваться с Каладзе.
По словам Вашадзе, прежде чем проектировать автобусную полосу во избежание коллапса, мэрии нужно обеспечить наличие двух автомобильных полос, как отмечено в рекомендации компании Systra.
"Здесь очень конкретно сказано, что должно быть две автомобильных полосы и так называемая "автобусная полоса". Какая улица соответствует этой версии?", – сказал Вашадзе.
По словам оппозиционного политика, коллапс в общественном транспорте и в строительной сфере в Тбилиси вызваны коррупцией.
Кроме того, Вашадзе пригласил Каладзе принять участие в теледебатах в любое время и на любом устраивающем его телеканале.
"Давай сядем и на глазах у людей обсудим все рекомендации, какой должна быть транспортная политика города", – заявил Вашадзе.
В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта.
Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.