https://sputnik-georgia.ru/20231204/oppozitsioner-priglasil-mera-tbilisi--proytis-po-gorodu-i-poslushat-chto-o-nikh-dumayut-284698944.html

Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают

Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают

Конфликт между мэром Тбилиси и оппозиционером возник из-за критики последнего в адрес транспортной политики ведомства 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T18:58+0400

2023-12-04T18:58+0400

2023-12-04T19:10+0400

грузия

политика

каха каладзе

георгий вашадзе

новости

тбилиси

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пригласил мэра Тбилиси Каху Каладзе пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих. Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию.Что касается слов Каладзе о деградации оппозиционера, то, по словам Вашадзе, невоспитанность свойственна невеждам, и в этом аспекте он не будет соревноваться с Каладзе. Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе>>По словам Вашадзе, прежде чем проектировать автобусную полосу во избежание коллапса, мэрии нужно обеспечить наличие двух автомобильных полос, как отмечено в рекомендации компании Systra. По словам оппозиционного политика, коллапс в общественном транспорте и в строительной сфере в Тбилиси вызваны коррупцией. Кроме того, Вашадзе пригласил Каладзе принять участие в теледебатах в любое время и на любом устраивающем его телеканале. В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта. Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, каха каладзе, георгий вашадзе, новости, тбилиси, мэрия тбилиси