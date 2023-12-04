Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231204/oppozitsioner-priglasil-mera-tbilisi--proytis-po-gorodu-i-poslushat-chto-o-nikh-dumayut-284698944.html
Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают
Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают
Конфликт между мэром Тбилиси и оппозиционером возник из-за критики последнего в адрес транспортной политики ведомства 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T18:58+0400
2023-12-04T19:10+0400
грузия
политика
каха каладзе
георгий вашадзе
новости
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267400032_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2aac2272012af86d2055cb42ac9b35ee.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пригласил мэра Тбилиси Каху Каладзе пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих. Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию.Что касается слов Каладзе о деградации оппозиционера, то, по словам Вашадзе, невоспитанность свойственна невеждам, и в этом аспекте он не будет соревноваться с Каладзе. Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе&gt;&gt;По словам Вашадзе, прежде чем проектировать автобусную полосу во избежание коллапса, мэрии нужно обеспечить наличие двух автомобильных полос, как отмечено в рекомендации компании Systra. По словам оппозиционного политика, коллапс в общественном транспорте и в строительной сфере в Тбилиси вызваны коррупцией. Кроме того, Вашадзе пригласил Каладзе принять участие в теледебатах в любое время и на любом устраивающем его телеканале. В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта. Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267400032_117:0:1253:852_1920x0_80_0_0_7f1737880056de645ddd275781bae303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, каха каладзе, георгий вашадзе, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, политика, каха каладзе, георгий вашадзе, новости, тбилиси, мэрия тбилиси

Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают

18:58 04.12.2023 (обновлено: 19:10 04.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе. Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе. Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Конфликт между мэром Тбилиси и оппозиционером возник из-за критики последнего в адрес транспортной политики ведомства
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пригласил мэра Тбилиси Каху Каладзе пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих.
Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию.

"Каха, для того, чтобы выяснить, что люди думают обо мне и о тебе, предлагаю, когда ты захочешь, сегодня или завтра, в шесть часов выйти в город и встать на то место, где ты устроил настоящий дорожный коллапс. Хочешь, давай сядем на общественный транспорт, давай пообщаемся с людьми и узнаем, что думают о нас с тобой жители Тбилиси", – сказал Вашадзе журналистам.

Что касается слов Каладзе о деградации оппозиционера, то, по словам Вашадзе, невоспитанность свойственна невеждам, и в этом аспекте он не будет соревноваться с Каладзе.
Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе>>
По словам Вашадзе, прежде чем проектировать автобусную полосу во избежание коллапса, мэрии нужно обеспечить наличие двух автомобильных полос, как отмечено в рекомендации компании Systra.

"Здесь очень конкретно сказано, что должно быть две автомобильных полосы и так называемая "автобусная полоса". Какая улица соответствует этой версии?", – сказал Вашадзе.

По словам оппозиционного политика, коллапс в общественном транспорте и в строительной сфере в Тбилиси вызваны коррупцией.
Кроме того, Вашадзе пригласил Каладзе принять участие в теледебатах в любое время и на любом устраивающем его телеканале.

"Давай сядем и на глазах у людей обсудим все рекомендации, какой должна быть транспортная политика города", – заявил Вашадзе.

В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта.
Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0