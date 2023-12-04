https://sputnik-georgia.ru/20231204/pochemu-gruziya-uvelichila-import-gaza-iz-rossii--otvet-ministra-284701224.html

Почему Грузия увеличила импорт газа из России – ответ министра

Почему Грузия увеличила импорт газа из России – ответ министра

Параллельно с ростом экономики Грузии растет спрос и на энергоресурсы, в том числе на природный газ, заявил министр 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Азербайджан полностью не может покрыть спрос на природный газ в Грузии, поэтому страна завозит его из России, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Давиташвили ответил на вопрос журналиста о росте импорта природного газа из РФ за девять месяцев текущего года как в объемах (500 млн кубометров), так и по стоимости (более 85 миллионов долларов). Как пояснил Давиташвили, параллельно с ростом экономики Грузии растет спрос и на энергоресурсы, в том числе на природный газ. "И с активизацией различных отраслей экономики следует ожидать, что спрос увеличится. Соответственно, мы (правительство, прим.) должны обеспечить беспрепятственный рост экономики и энергоснабжение. Это главная задача правительства", – заявил он. Давиташвили отметил, что на сегодняшний день Грузия получает энергоресурсы из Азербайджана и России по самой низкой цене, по сравнению с другими странами региона. Кроме того, по его словам, исходя из стратегического местоположения Грузии, у страны есть возможность не быть зависимой лишь от одного поставщика. В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ >>Многие годы Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию, однако в последнее время выросли поставки из России. По информации министерства энергетики Азербайджана, в Грузию экспортировано 1,7 миллиарда кубометров газа в январе-сентябре 2023 года – на 10,5% меньше по сравнению с аналогичными данными 2022 года. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 месяцев текущего года из России импортировано в два раза больше газа по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на сумму 101,6 миллиона доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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