https://sputnik-georgia.ru/20231204/rost-tarifa-na-gaz-v-tbilisi-ne-kosnetsya-proizvoditeley-khleba--vitse-premer-284697932.html

Рост тарифа на газ в Тбилиси не коснется производителей хлеба – вице-премьер

Рост тарифа на газ в Тбилиси не коснется производителей хлеба – вице-премьер

Тарифы коммерческого сектора обычно привязаны к международным ценам на углеводороды и рассчитываются по специальной формуле, заявил вице-премьер 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T17:57+0400

2023-12-04T17:57+0400

2023-12-04T18:05+0400

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тарифы на газ

хлеб

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Рост тарифа на газ для коммерческих потребителей в Тбилиси не затронет хлебопекарни, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси до 1,29 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари за кубометр. Причина – повышение цен поставщиком на газ. По словам вице-премьера, с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR у правительства Грузии действует соглашение для подобных случаев. Он выразил уверенность, что оно останется в силе и в этот раз и газ для пекарен не подорожает. "Что касается сохранения референтных условий для конкретных стратегических объектов, мы всегда ведем диалог с нашими партнерами, в данном случае с SOCAR, которая является основным поставщиком, и она учитывает важность этого сектора, поэтому предлагает тарифы на газ с отличными условиями", – заявил Давиташвили. В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ >>Как пояснил вице-премьер, тарифы коммерческого сектора обычно привязаны к международным ценам на углеводороды и рассчитываются по специальной формуле. В зависимости от рыночных цен тариф на газ для коммерческого сектора периодически пересматривается. По его словам, в последнее время цены на нефтепродукты в мире растут, и это в определенной степени отражается на коммерческом тарифе на газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, socar, энергетика грузии, тарифы на газ, хлеб