https://sputnik-georgia.ru/20231205/284712028.html

Россия предложила конструкцию полицентричного мира – Киселев

Россия предложила конструкцию полицентричного мира – Киселев

Россия, по словам Киселева, строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия в ответ на стремление США лидировать и руководить другими государствами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый сможет быть собой, заявил руководитель международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Киселева, суть американского лидерства в том, что остальные страны должны делать все, как этого желают власти Штатов. Но, как оказалось, этого захотели не все.Директор "Россия сегодня" напомнил, что в начале 2000-х годов российский лидер, как и вся страна, "переживали период определенного евроромантизма". Так, в 2001-м Путин отправился в германский Бундестаг, где на немецком языке обратился с призывом объединить потенциалы всей Европы, в том числе России, Германии и Франции.Затем НАТО во главе с США вторглось в Ирак и Афганистан, где убили сотни тысяч человек. Они, по словам Киселева, разорили эти страны и уничтожили государственность в Ливии. Кроме того, отметил он, если бы Россия не вмешалась, то над Дамаском в Сирии развивался флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ.Руководитель медиагруппы подчеркнул, что все это продукт американской политики, которая предусматривает лидерство США, но при этом в XX веке американцы не защитили ни одного государства.Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома>>Вместе с тем, Путин предложил иную модель многоцветного мира, полицентричного или многополюсного. Она заключается в том, что каждая страна имеет право оставаться собой.Также Киселев обратил внимание на то, что российская сторона строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и создает новую конструкцию мира, которая оказалась привлекательной для многих стран.В связи с этим появились международные организации, которые действуют на этих принципах. Это ШОС, БРИКС, Евразийское экономическое сообщество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, аналитика, сша, дмитрий киселев, россия сегодня, тбилиси, европа, нато