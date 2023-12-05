https://sputnik-georgia.ru/20231205/284712028.html
Россия предложила конструкцию полицентричного мира – Киселев
Россия предложила конструкцию полицентричного мира – Киселев
Россия, по словам Киселева, строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T12:20+0400
2023-12-05T12:20+0400
2023-12-05T12:20+0400
россия
в мире
аналитика
сша
дмитрий киселев
россия сегодня
тбилиси
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284712196_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_f8fd59ccba0e9a845a3fb3dee13fe324.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия в ответ на стремление США лидировать и руководить другими государствами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый сможет быть собой, заявил руководитель международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Киселева, суть американского лидерства в том, что остальные страны должны делать все, как этого желают власти Штатов. Но, как оказалось, этого захотели не все.Директор "Россия сегодня" напомнил, что в начале 2000-х годов российский лидер, как и вся страна, "переживали период определенного евроромантизма". Так, в 2001-м Путин отправился в германский Бундестаг, где на немецком языке обратился с призывом объединить потенциалы всей Европы, в том числе России, Германии и Франции.Затем НАТО во главе с США вторглось в Ирак и Афганистан, где убили сотни тысяч человек. Они, по словам Киселева, разорили эти страны и уничтожили государственность в Ливии. Кроме того, отметил он, если бы Россия не вмешалась, то над Дамаском в Сирии развивался флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ.Руководитель медиагруппы подчеркнул, что все это продукт американской политики, которая предусматривает лидерство США, но при этом в XX веке американцы не защитили ни одного государства.Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома>>Вместе с тем, Путин предложил иную модель многоцветного мира, полицентричного или многополюсного. Она заключается в том, что каждая страна имеет право оставаться собой.Также Киселев обратил внимание на то, что российская сторона строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и создает новую конструкцию мира, которая оказалась привлекательной для многих стран.В связи с этим появились международные организации, которые действуют на этих принципах. Это ШОС, БРИКС, Евразийское экономическое сообщество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284712196_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0db07a1a7f30e99606e05102beb7fe30.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, аналитика, сша, дмитрий киселев, россия сегодня, тбилиси, европа, нато
россия, в мире, аналитика, сша, дмитрий киселев, россия сегодня, тбилиси, европа, нато
Россия предложила конструкцию полицентричного мира – Киселев
Россия, по словам Киселева, строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и таким образом строит новую конструкцию мира
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия в ответ на стремление США лидировать и руководить другими государствами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый сможет быть собой, заявил руководитель международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По словам Киселева, суть американского лидерства в том, что остальные страны должны делать все, как этого желают власти Штатов. Но, как оказалось, этого захотели не все.
Директор "Россия сегодня" напомнил, что в начале 2000-х годов российский лидер, как и вся страна, "переживали период определенного евроромантизма". Так, в 2001-м Путин отправился в германский Бундестаг, где на немецком языке обратился с призывом объединить потенциалы всей Европы, в том числе России, Германии и Франции.
"Ему (Путину - ред.) вежливо похлопали, но ничего подобного не произошло", - напомнил он на очередном Всемирном медиасаммите в китайском городе е Гуанчжоу.
Затем НАТО во главе с США вторглось в Ирак и Афганистан, где убили сотни тысяч человек. Они, по словам Киселева, разорили эти страны и уничтожили государственность в Ливии. Кроме того, отметил он, если бы Россия не вмешалась, то над Дамаском в Сирии развивался флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ.
Руководитель медиагруппы подчеркнул, что все это продукт американской политики, которая предусматривает лидерство США, но при этом в XX веке американцы не защитили ни одного государства.
Вместе с тем, Путин предложил иную модель многоцветного мира, полицентричного или многополюсного. Она заключается в том, что каждая страна имеет право оставаться собой.
Также Киселев обратил внимание на то, что российская сторона строит доброжелательные отношения, объединяет свои потенциалы и создает новую конструкцию мира, которая оказалась привлекательной для многих стран.
В связи с этим появились международные организации, которые действуют на этих принципах. Это ШОС, БРИКС, Евразийское экономическое сообщество.