https://sputnik-georgia.ru/20231205/bogateyshiy-syurrealisticheskiy-mir-v-tbilisi-otkrylas-vystavka-nino-lortkipanidze-284724500.html

Богатейший сюрреалистический мир: в Тбилиси открылась выставка Нино Лорткипанидзе

Богатейший сюрреалистический мир: в Тбилиси открылась выставка Нино Лорткипанидзе

Работы художницы переданы в дар Национальной галерее Грузии им. Дмитрия Шеварднадзе и Дворцу искусств 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T18:20+0400

2023-12-05T18:20+0400

2023-12-05T18:20+0400

грузия

культура

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георгий каландия

тея цулукиани

дворец искусства

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Персональная выставка работ грузинской художницы Нино Лорткипанидзе открылась во Дворце искусств в Тбилиси и продлится до 11 декабря. Это первая выставка художницы после ее смерти – Нино Лорткипанидзе внезапно скончалась за границей во время пандемии. Сестра художницы собрала ее работы, привезла их на родину и предложила министерству познакомить широкую публику с богатейшим сюрреалистическим миром Нино Лорткипанидзе. Также на открытии был представлен каталог с творчеством Лорткипанидзе, который является проектом-победителем конкурса министерства культуры – "Продвижение свободных проектов в сфере культуры". Двуязычный каталог объединяет работы художницы разных периодов. Над текстом альбома работали директор Дворца искусств Георгий Каландия и журналистка Марика Бакурадзе, дизайнером выступил Ираклий Замбахидзе, консультантом редакции – Русудан Лорткипанидзе. Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну утерянную картину>>На открытии присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, Георгий Каландия и члены семьи художницы. В министерстве отмечают, что сестра Нино Лорткипанидзе, госпожа Русудан, передала две работы художницы в дар Национальной галерее Грузии им. Дмитрия Шеварднадзе и Дворцу искусств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, георгий каландия, тея цулукиани, дворец искусства, тбилиси