https://sputnik-georgia.ru/20231205/glava-gruzinskoy-mechty-obsudit-v-vengrii-voprosy-integratsii-gruzii-v-evrostruktury-284723698.html

Глава "Грузинской мечты" обсудит в Венгрии вопросы интеграции Грузии в евроструктуры

Глава "Грузинской мечты" обсудит в Венгрии вопросы интеграции Грузии в евроструктуры

Ираклий Кобахидзе отправился в Венгрию по приглашению вице-премьера 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T17:06+0400

2023-12-05T17:06+0400

2023-12-05T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Венгрию за неделю до принятия Евросоветом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, чтобы обсудить вопросы интеграции Грузии в европейские структуры. Кобахидзе отправился в Венгрию по приглашению вице-премьер-министра страны Жольт Шемьена с четырехдневным рабочим визитом во вторник, 5 декабря. Намечены встречи с вице-премьер-министром, официальными лицами парламента, руководством министерства по делам Евросоюза. По его словам, Грузии важно иметь постоянное сотрудничество с венгерскими партнерами, чтобы еще больше усилить поддержку. По словам председателя правящей партии, для Грузии очень важно углубление сотрудничества с Венгрией. В состав грузинской делегации входят первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили, член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузия и Венгрия заключили десять соглашений – итоги межправительственной комиссии>>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венгрия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз