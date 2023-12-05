https://sputnik-georgia.ru/20231205/inspektor-okhrannoy-politsii-zaderzhan-za-nasilie-nad-zhenoy-v-batumi-284725702.html

Инспектор охранной полиции задержан за насилие над женой в Батуми

Инспектор охранной полиции задержан за насилие над женой в Батуми

Совершенное преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T18:42+0400

2023-12-05T18:42+0400

2023-12-05T18:42+0400

грузия

происшествия

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батуми

аджария

специальная следственная служба

семейное насилие

проблема семейного насилия в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 54-летнего инспектора департамента охранной полиции Аджарии по делу о насилии в отношении жены, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что сотрудник правоохранительных органов 4 декабря 2023 года в припаркованном автомобиле на улице Абашидзе в Батуми во время конфликта, возникшего на почве ревности, напал на жену и нанес телесные повреждения. Специальная следственная служба, получив сообщение о преступлении от потерпевшей, обеспечила сбор доказательств, на основании которых правоохранитель был задержан за семейное насилие. Семейное насилие в Грузии: преступники и жертвы >>Совершенное преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Прокуратура предъявит обвинения задержанному в течение 48 часов. Специальная следственная служба продолжает расследование. Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии, оно вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, батуми, аджария, специальная следственная служба, семейное насилие, проблема семейного насилия в грузии