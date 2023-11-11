https://sputnik-georgia.ru/20231111/semeynoe-nasilie-v-gruzii-prestupniki-i-zhertvy-284150378.html

Семейное насилие в Грузии: преступники и жертвы

Семейное насилие в Грузии: преступники и жертвы

Самый распространенный вид семейного насилия в Грузии – психологический 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Семейное насилие в Грузии остается одним из самых распространенных преступлений в стране, занимая третью строчку в соответствующем рейтинге после воровства и наркопреступлений.За девять месяцев 2023 года в стране было зафиксировано 3 271 преступление по статье "Семейное насилие", что на 2% выше аналогичного показателя 2022 года. Вынуждала 14-летнюю дочь выйти замуж: жительнице Марнеули предъявлено обвинение>>Под "семейным насилием" в Грузии подразумевается насилие одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие причинения вреда здоровью. Самый распространенный вид семейного насилия в Грузии – психологический. Всего в период с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 6 029 подобных фактов, на втором месте – физическое насилие (1 764 факта), а на третьем – экономическое насилие (76 фактов). Кто страдает от домашнего насилия Согласно официальным данным, женщины в Грузии в пять раз чаще становятся жертвами домашних тиранов. Всего же статус пострадавших от семейного насилия в Грузии за 9 месяцев получили 5 920 человек, из которых 4 977 женщин и 943 мужчины. Насилие над детьми в Грузии: данные за первую половину 2023 года>>Самые частые жертвы семейного насилия – это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Именно они составляют около половины жертв домашних тиранов в 2023 году. На втором месте – женщины от 45 до 60 лет. А вот дети возрасте до 13 лет составляют лишь 2,8% от всех жертв семейного насилия, тогда как лица старше 60 – 14,4%. Кто же тираны Что касается домашних тиранов, то, согласно статистики за 9 месяцев 2023 года, удалось выявить 5 652 человека, применяющих насилие дома, из которых 4 785 мужчин и 867 женщин. При этом две трети домашних тиранов – это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Лица в возрасте старше 60 лет составляют лишь 8,7% всех домашних тиранов в Грузии. Горячие точки семейного насилия Наибольшее число фактов семейного насилия фиксируется в Тбилии – 2,6 тысячи из 5,6 тысячи. На втором месте регион Квемо Картли – 713 фактов. Третье место занимает Аджарская АР – 539 фактов. В пятерку входят также регионы Кахети и Имерети. Борьба с домашним насилиемС 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кахети, проблема семейного насилия в грузии, семейное насилие, преступность в грузии