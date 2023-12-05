https://sputnik-georgia.ru/20231205/legendarnuyu-opernuyu-pevitsu-medeyu-amiranashvili-pokhoronili-v-didubiyskom-panteone-284721964.html

Легендарную оперную певицу Медею Амиранашвили похоронили в Дидубийском пантеоне

Легендарную оперную певицу Медею Амиранашвили похоронили в Дидубийском пантеоне

Медее Амиранашвили было 93 года 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T15:52+0400

2023-12-05T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Народную артистку, лауреата премии З. Палиашвили, почетного профессора Тбилисской государственной консерватории Медею Амиранашвили похоронили в Дидубийском пантеоне. Попрощаться с артисткой можно было в театре оперы и балета З. Палиашвили, где и состоялся дебют Амиранашвили 69 лет назад.Амиранашвили похоронили в Дидубийском пантеоне рядом с матерью, Народной артисткой СССР Надеждой Цомая. Премьер Грузии выразил соболезнования семье певицы Медеи Амиранашвили>>Медея Петровна Амиранашвили (лирическое сопрано) родилась в 1930 году в селе Шоропани Зестафонского района (Западная Грузия) в семье оперных певцов и народных артистов СССР Петра Амиранашвили и Надежды Цомая. В 1953 году Медея окончила Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили, где училась у А. И. Инашвили и О. А. Бахуташвили-Шульгиной. В 1950-х являлась солисткой оперной студии при консерватории и Тбилисского театра оперы и балета. Гастролировала в Польше, Чехословакии, Румынии, ГДР, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде. Выступала в концертах и как камерная певица. Медея Амиранашвили является лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки (2-я премия, 1960) и Международного конкурса на лучшее исполнение партии Мадам Баттерфляй (3-я премия, 1970, Осака). Звезда со славой и слава вне звезды>>Среди вокальных партий Медеи Амиранашвили особенно известны партии Этери в опере "Абесалом и Этери" и Маро в "Даиси" З. П. Палиашвили, Татьяны в "Евгении Онегине" и Иоланты в "Иоланте" П. И. Чайковского, Маргариты в "Фаусте" Ш. Гуно, Дездемоны в "Отелло" и Виолетты в "Травиате" Дж. Верди и другие. С 1972 года Медея Амиранашвили преподавала в Тбилисской консерватории (с 1982 – профессор). Обладательница премии Тамар Мепе и ордена Почета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, западная грузия, медея амиранашвили, дидубийский пантеон, тбилисский театр оперы и балета, тбилиси