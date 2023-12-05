https://sputnik-georgia.ru/20231205/postroyat-li-ges-v-vysokogornom-regione-kazbegi--otvet-vitse-premera-284705129.html

Построят ли ГЭС в высокогорном регионе Казбеги – ответ вице-премьера

Построят ли ГЭС в высокогорном регионе Казбеги – ответ вице-премьера

Если инвестор считает, что сможет предложить населению больше с новым пакетом и получить поддержку, ГЭС будет построена, считает вице-премьер 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T10:02+0400

2023-12-05T10:02+0400

2023-12-05T10:02+0400

грузия

экономика

казбеги

новости

леван давиташвили

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22883/01/228830176_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_546cfc497787bd5d9e2dd1b19ea23bc6.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Вопрос строительства "Камара ГЭС" в регионе Казбеги является ответственностью инвестора, и если население поддержит проект, он будет реализован, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Давиташвили ответил на вопрос журналиста по поводу ситуации вокруг проекта. По информации BMG, жители Казбеги протестуют против строительства "Камара ГЭС", так как считают, что в результате река Терек вернется в русло только через несколько километров, что недопустимо. Граждане требуют встречи с представителями строительной компании "Камара Энерджи", встреча с которыми должны была состояться еще 27 ноября. По его словам, когда речь идет об отношениях с населением, комплексно обсуждаются многие вопросы – это социальные темы, компенсационные и экономические вопросы и т. д. "Если инвестор считает, что сможет предложить населению больше с новым пакетом и получить поддержку. Мы это приветствуем, хотя ГЭС будет построена, если будет консенсус. Это касается конкретно данного случая", – сказал Давиташвили. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>Камара ГЭС – является одним из проектов-победителей CFD-аукциона. Его мощность 16,62 мегаватт, а тариф – 6,85 центов. Реализатором проекта новой ГЭС в Казбеги является компания "Камара Энерджи", которая была заинтересована в инвестициях в регион Казбеги в 2021 году, хотя по проекту тогда Министерство охраны окружающей среды имело замечания и в том же году не выдало заключения по скопинг-отчету. Скопинг – это процедура, определяющая перечень информации, которую необходимо получить и изучить для проведения стратегической экологической оценки, и способы отражения этой информации в отчете по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Развитие энергетики В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,14 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казбеги

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, казбеги, новости, леван давиташвили, энергетика грузии