https://sputnik-georgia.ru/20231205/predposylok-dlya-povysheniya-tseny-na-khleb-v-gruzii-net--glava-minekonomiki-284732277.html

Предпосылок для повышения цен на хлеб в Грузии нет – глава Минэкономики

Предпосылок для повышения цен на хлеб в Грузии нет – глава Минэкономики

Тарифы коммерческого сектора обычно привязаны к международным ценам на углеводороды и рассчитываются по специальной формуле, заявил вице-премьер 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T23:17+0400

2023-12-05T23:17+0400

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тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Никаких предпосылок не существует для повышения цен на хлеб, заявил министр экономики Леван Давиташвили журналистам. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси до 1,29 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари за кубометр. Причина – повышение цен поставщиком на газ. Как пояснил Давиташвили, происходит изменение цен на коммерческую часть газа, и это нерегулируемый тариф, это коммерческий сектор, который зависит от цен на нефтепродукты на международных рынках. Цена на хлеб в Тбилиси начинается от 1 лари в магазине и 1,3 лари в мелких частных пекарнях. В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ >>Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снизила тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси с 1,35 лари за кубометр до 1,23 лари за кубометр, что не повлияло на снижение цен на хлеб, которые поднялись в январе 2023 года после повышения тарифа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, леван давиташвили, цены, хлеб, тарифы на газ