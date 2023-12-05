https://sputnik-georgia.ru/20231205/razval-natsdvizheniya-ne-sluchaen--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284732458.html

Развал "Нацдвижения" не случаен – лидер правящей партии Грузии

Развал "Нацдвижения" не случаен – лидер правящей партии Грузии

"Единое национальное движение" продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии исключило бывшего председателя Нику Мелия 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T23:36+0400

2023-12-05T23:36+0400

2023-12-06T00:09+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:82:761:510_1920x0_80_0_0_71defe2bab8e8ced24313e8a07ab5e02.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является неслучайным и направлен на продвижение в рейтингах другой политической силы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявила об исключении из рядов политической силы бывшего председателя Ники Мелия. По его мнению, речь идет об усилении других оппозиционных партий. "Нацвижение – это коллективное "Нацдвижение", и общество хорошо знает, из каких партий оно состоит. Поэтому от перестановки слагаемых в итоге ничего не изменится – коллективное "Нацдвижение" останется радикальной оппозицией", – сказал Кобахидзе. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат >>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия, набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. По различным рейтингам попасть в парламент смогут от двух до пяти партий. При этом правящая партия сохраняет за собой первое место, сохраняя серьезный отрыв от своего главного конкурента "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия