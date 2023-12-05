https://sputnik-georgia.ru/20231205/razval-natsdvizheniya-ne-sluchaen--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284732458.html
Развал "Нацдвижения" не случаен – лидер правящей партии Грузии
Развал "Нацдвижения" не случаен – лидер правящей партии Грузии
"Единое национальное движение" продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии исключило бывшего председателя Нику Мелия 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T23:36+0400
2023-12-05T23:36+0400
2023-12-06T00:09+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
ника мелия
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является неслучайным и направлен на продвижение в рейтингах другой политической силы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявила об исключении из рядов политической силы бывшего председателя Ники Мелия. По его мнению, речь идет об усилении других оппозиционных партий. "Нацвижение – это коллективное "Нацдвижение", и общество хорошо знает, из каких партий оно состоит. Поэтому от перестановки слагаемых в итоге ничего не изменится – коллективное "Нацдвижение" останется радикальной оппозицией", – сказал Кобахидзе. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат >>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия, набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. По различным рейтингам попасть в парламент смогут от двух до пяти партий. При этом правящая партия сохраняет за собой первое место, сохраняя серьезный отрыв от своего главного конкурента "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Развал "Нацдвижения" не случаен – лидер правящей партии Грузии
23:36 05.12.2023 (обновлено: 00:09 06.12.2023)
"Единое национальное движение" продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии исключило бывшего председателя Нику Мелия
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является неслучайным и направлен на продвижение в рейтингах другой политической силы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявила об исключении из рядов политической силы бывшего председателя Ники Мелия.
"Нацдвижение" распадается, и, по нашему заключению, это неслучайный процесс, я думаю, это задание, которое выполняет Кезерашвили (бизнесмен, владелец ТВ "Формула"), чтобы снизить позиции "Нацдвижения" для продвижения другой политической силы", – сказал Кобахидзе.
По его мнению, речь идет об усилении других оппозиционных партий.
"Нацвижение – это коллективное "Нацдвижение", и общество хорошо знает, из каких партий оно состоит. Поэтому от перестановки слагаемых в итоге ничего не изменится – коллективное "Нацдвижение" останется радикальной оппозицией", – сказал Кобахидзе.
В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия, набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство.
По различным рейтингам попасть в парламент смогут от двух до пяти партий. При этом правящая партия сохраняет за собой первое место, сохраняя серьезный отрыв от своего главного конкурента "Единое национальное движение".