https://sputnik-georgia.ru/20231205/v-natsdvizhenii-nastal-apokalipsis--deputat-284723136.html

В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат

В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат

В правящей партии уверены в распаде "Единого национального движения" 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T16:44+0400

2023-12-05T16:44+0400

2023-12-05T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые предсказывали апокалиптические сценарии в стране, сами получили апокалипсис в собственной партии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По его словам, с самого начала было ясно, что человек, у которого нет никаких навыков, не является конструктивным, не смог бы справиться с руководством главной оппозиционной силы. "Его настолько возненавидели члены своей партии, что они требуют не только отставки Хабеишвили, но и упразднения должности вообще. Они предпочитают идти без головы, чем с головой Хабеишвили, и я понимаю членов этой партии", – добавил Одишария. На прошлой неделе представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД потребовали отставки Хабеишвили с поста председателя и назначения новых выборов. Они призывали Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Мелия. Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>На этом фоне в понедельник девять членов "Нацдвижения", в том числе и члены сакребуло Батуми, покинули партию, заявив, что они "исчерпали все шансы единства партии. А уже во вторник "Нацдвижение" покинули еще 17 членов партии, 14 из которых – депутаты сакребуло Зугдиди, а трое – представители местной организации. На брифинге они отметили, что решение было принято из-за разных ценностей с нынешним руководством. Уже бывшие члены партии не исключают создания новой политической платформы или сотрудничества с Мелией. Что касается самого Мелия, то об исключении экс-лидера из рядов партии было официально объявлено на прошлой неделе. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт >>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, батуми, зугдиди, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия