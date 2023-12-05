https://sputnik-georgia.ru/20231205/spros-na-zoloto-prevysil-ozhidaniya-natsbanka-gruzii--io-prezidenta-284732062.html

Спрос на золото превысил ожидания Нацбанка Грузии – и. о. президента

Спрос на золото превысил ожидания Нацбанка Грузии – и. о. президента

Спрос на золото подтвердил правильность предпринятого шага, чтобы каждому заинтересованному клиенту предложить более диверсифицированное предложение как... 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T22:52+0400

2023-12-05T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Спрос на золотые слитки, выпущенные Национальным банком, превысил ожидания, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии Натия Турнава. Нацбанк с 4 декабря стал продавать электронные золотые сертификаты и золотые слитки номиналом 20 грамм и 1 килограмм. Золотой сертификат – это беспроцентная ценная бумага, обеспеченная золотом, существующая в электронной форме. Он обеспечен золотыми слитками того же веса, что и номинал сертификата, который хранится в хранилище Национального банка. Слитки высшей пробы полностью соответствуют международным стандартам. Потребители могут приобрести золотые сертификаты в коммерческих банках. Цена золотого сертификата будет меняться/определяться в соответствии с изменением международной цены на золото. Приобрести 20-граммовый золотой слиток можно в интернет-магазине Национального банка. На сайте потребитель получит подробную информацию о слитках и стоимости, которая будет определяться ежедневно на основе цены, зафиксированной на сайте Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), и согласно официальному обменному курсу лари по отношению к доллару. Нацбанк Грузии начнет продавать золотые сертификаты и слитки >>Приобрести золотой слиток номиналом 1 кг можно в кассовом центре Национального банка.Нацбанк выпустил золотые слитки высокой пробы (AU 999,9), произведенные Королевским монетным двором Великобритании. Королевский монетный двор – ведущий монетный двор мира с многолетней историей, который ежегодно производит продукцию для 60 стран мира. В последнее время на фоне роста инфляции и увеличения геополитических рисков во многих странах мира спрос на золото значительно увеличился. Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают снижаться – новая статистика>>Инвестиции в золото – один из лучших инвестиционных инструментов, отличающийся высокой ликвидностью и постоянным спросом. Золото также является хорошим способом диверсификации сбережений, поскольку спрос на него возрастает, когда другие виды инвестиций становятся более рискованными. По информации регулятора, в этом году спрос на золото на международных рынках увеличился. Аналитики прогнозируют, что цена унции золота останется на уровне 2 тысяч долларов в 2024 году и вырастет до 2,5 тысячи долларов к 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, золото