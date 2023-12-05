https://sputnik-georgia.ru/20231205/verkhniy-lars-segodnya-ochered-iz-gruzovikov-sokraschaetsya-284707834.html

"Верхний Ларс" сегодня: очередь из грузовиков сокращается

"Верхний Ларс" сегодня: очередь из грузовиков сокращается

На границе России и Грузии 1 декабря стояли более 3,2 тыс. грузовиков 05.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более 2,1 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Проезд грузовых автомобилей на участке Гудаури-Коби т. н. Военно-Грузинской дороги был запрещен с 26 по 29 ноября из-за погодных условий, в связи с чем и возникла очередь.Отмечается, что 250 автомобилей в "зеленой зоне" и на проезд "Верхнего Ларса" у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 2 131 грузовая машина.Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто>>Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры.Благодаря проведенным очистительным работам восстановить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом удалось 29 ноября вечером.Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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