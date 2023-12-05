https://sputnik-georgia.ru/20231205/yurlitsam-v-gruzii-zapretyat-finansirovat-partiy--chem-nedovolna-oppozitsiya-284720225.html
Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция
Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция
Денежные средства, перечисленные юрлицом на счет партии в ходе избирательной кампании/референдума, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T14:59+0400
2023-12-05T14:59+0400
2023-12-05T15:33+0400
политика
грузия
новости
бидзина иванишвили
шалва папуашвили
хатуна самнидзе
венецианская комиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_3ca21a6777f7bf3d56ea97a45807050f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Законопроект, инициированный депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае принятия которого юридическим лицам могут запретить финансировать партии, вызвал недовольство оппозиции. Цель поправок в закон Грузии "О политических объединениях граждан" – регулирование вопроса пожертвований политических партий по-новому, в результате чего юридические лица больше не смогут жертвовать партиям деньги. Как отмечено в пояснениях, в случае принятия этого законопроекта, Грузия примет во внимание рекомендацию "О деолигархизации", опубликованную консультативным органом по конституционному праву, созданному при Совете Европы – Венецианской комиссией, 12 июня 2023 года, в которой указывается на запрет возможности финансирования политических партий юридическими лицами. Часть грузинской оппозиции называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. В свою очередь олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. В "Грузинской Мечте" Кезерашвили также называют главным финансистом "Нацдвижения". Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии>>Глава законодательного органа Шалва Папуашвили в свою очередь считает, что новый закон станет для оппозиции своеобразным тестом и показателем того, насколько оппоненты готовы работать над выполнением девяти новых условий Еврокомиссии, которые необходимы для предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Этот вопрос в том числе является тестом, насколько серьезно оппозиция думает включиться в выполнение девяти рекомендаций. Именно выполнению этих рекомендаций и служат эти изменения. Так что у них есть возможность еще раз показать общественности, а также ЕС, готовы ли они вести себя как взрослые люди", – заявил Папуашвили. Аргументы оппозиции Депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе считает, что проблема с законом заключается не в том, что юридическим лицам запрещается делать пожертвования политическим партиям, а в том, что не существует такого механизма, чтобы общественность знала сколько пожертвований получает сама правящая партия. В свою очередь председатель "Республиканской партии Грузии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе считает, что инициированные изменения не смогут решить проблему "черных денег". Не собираются поддерживать поправки и представители оппозиционной партии "Лело для Грузии". "Подобные законопроекты, которые являются антизападными, антидемократическими и не служат интересам грузинского народа не будет иметь поддержки "Лело" в парламента Грузии", – заявил генсек партии "Лело" Ираклий Купрадзе. Что меняется Согласно действующему закону, пожертвованием считается сумма, переведенная на счет партии юридическим лицом, зарегистрированным на территории Грузии и партнерами которого являются только граждане Грузии, и, зарегистрированные в Грузии те юридические лица, конечными бенефициарами которых являются только граждане Грузии. Согласно поправкам, денежные средства, перечисленные юридическим лицом на счет соответствующего избирательного субъекта в ходе избирательной кампании/референдума, а также все виды материальных благ и услуг, полученных бесплатно, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями. Кроме того, общая сумма расходов партий в течение года не должна превышать 0,04% от валового внутреннего продукта предыдущего года вместо 0,05%. Согласно поправкам, Антикоррупционное бюро на основании решения суда будет уполномочено при необходимости запрашивать информацию о финансах физического лица, делающего пожертвование партии, а также о финансах юридического лица, осуществляющего запрещенное пожертвование. В случае нарушения закона будет предусмотрен штраф в двойном размере от суммы запрещенного пожертвования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_aeedbc8d4519007e10ea4bf1cc0936c4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, хатуна самнидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, хатуна самнидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция
14:59 05.12.2023 (обновлено: 15:33 05.12.2023)
Денежные средства, перечисленные юрлицом на счет партии в ходе избирательной кампании/референдума, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Законопроект, инициированный депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае принятия которого юридическим лицам могут запретить финансировать партии, вызвал недовольство оппозиции.
Цель поправок в закон Грузии "О политических объединениях граждан" – регулирование вопроса пожертвований политических партий по-новому, в результате чего юридические лица больше не смогут жертвовать партиям деньги.
Как отмечено в пояснениях, в случае принятия этого законопроекта, Грузия примет во внимание рекомендацию "О деолигархизации", опубликованную консультативным органом по конституционному праву, созданному при Совете Европы – Венецианской комиссией, 12 июня 2023 года, в которой указывается на запрет возможности финансирования политических партий юридическими лицами.
"Мы учитываем рекомендации наших европейских партнеров и вносим в закон те поправки, которые сейчас, в этой реальности, рекомендованы нашими партнерами", – заявил один из инициаторов законопроекта, депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
Часть грузинской оппозиции называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.
В свою очередь олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. В "Грузинской Мечте" Кезерашвили также называют главным финансистом "Нацдвижения".
Глава законодательного органа Шалва Папуашвили в свою очередь считает, что новый закон станет для оппозиции своеобразным тестом и показателем того, насколько оппоненты готовы работать над выполнением девяти новых условий Еврокомиссии, которые необходимы для предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
"Этот вопрос в том числе является тестом, насколько серьезно оппозиция думает включиться в выполнение девяти рекомендаций. Именно выполнению этих рекомендаций и служат эти изменения. Так что у них есть возможность еще раз показать общественности, а также ЕС, готовы ли они вести себя как взрослые люди", – заявил Папуашвили.
Депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе считает, что проблема с законом заключается не в том, что юридическим лицам запрещается делать пожертвования политическим партиям, а в том, что не существует такого механизма, чтобы общественность знала сколько пожертвований получает сама правящая партия.
"Когда Венецианская комиссия говорит о прозрачности финансирования партий, в первую очередь она говорит о прозрачности финансирования правящей партии... Насколько нам известно, пожертвования правящей партии больше, чем видно официально", – заявила Цитлидзе.
В свою очередь председатель "Республиканской партии Грузии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе считает, что инициированные изменения не смогут решить проблему "черных денег".
"Проблемой являются "черные деньги", которые крутятся во время выборов в разных партиях. Это является проблемой и, к сожалению, эти поправки решить их не могут", – заявила Самнидзе.
Не собираются поддерживать поправки и представители оппозиционной партии "Лело для Грузии".
"Подобные законопроекты, которые являются антизападными, антидемократическими и не служат интересам грузинского народа не будет иметь поддержки "Лело" в парламента Грузии", – заявил генсек партии "Лело" Ираклий Купрадзе.
Согласно действующему закону, пожертвованием считается сумма, переведенная на счет партии юридическим лицом, зарегистрированным на территории Грузии и партнерами которого являются только граждане Грузии, и, зарегистрированные в Грузии те юридические лица, конечными бенефициарами которых являются только граждане Грузии.
Согласно поправкам, денежные средства, перечисленные юридическим лицом на счет соответствующего избирательного субъекта в ходе избирательной кампании/референдума, а также все виды материальных благ и услуг, полученных бесплатно, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями.
"Соответственно, политические партии больше не будут финансироваться юридическими лицами, также будет сокращена общая сумма расходов, понесенных партией в течение года, что, в свою очередь, обеспечивает только здоровую конкуренцию между партиями и, соответственно, создает возможность поддержания справедливой избирательной среды и ее дальнейшего развития", – отмечено в пояснениях.
Кроме того, общая сумма расходов партий в течение года не должна превышать 0,04% от валового внутреннего продукта предыдущего года вместо 0,05%.
Согласно поправкам, Антикоррупционное бюро на основании решения суда будет уполномочено при необходимости запрашивать информацию о финансах физического лица, делающего пожертвование партии, а также о финансах юридического лица, осуществляющего запрещенное пожертвование.
В случае нарушения закона будет предусмотрен штраф в двойном размере от суммы запрещенного пожертвования.