https://sputnik-georgia.ru/20231205/yurlitsam-v-gruzii-zapretyat-finansirovat-partiy--chem-nedovolna-oppozitsiya-284720225.html

Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция

Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция

Денежные средства, перечисленные юрлицом на счет партии в ходе избирательной кампании/референдума, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T14:59+0400

2023-12-05T14:59+0400

2023-12-05T15:33+0400

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венецианская комиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Законопроект, инициированный депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае принятия которого юридическим лицам могут запретить финансировать партии, вызвал недовольство оппозиции. Цель поправок в закон Грузии "О политических объединениях граждан" – регулирование вопроса пожертвований политических партий по-новому, в результате чего юридические лица больше не смогут жертвовать партиям деньги. Как отмечено в пояснениях, в случае принятия этого законопроекта, Грузия примет во внимание рекомендацию "О деолигархизации", опубликованную консультативным органом по конституционному праву, созданному при Совете Европы – Венецианской комиссией, 12 июня 2023 года, в которой указывается на запрет возможности финансирования политических партий юридическими лицами. Часть грузинской оппозиции называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. В свою очередь олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. В "Грузинской Мечте" Кезерашвили также называют главным финансистом "Нацдвижения". Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии>>Глава законодательного органа Шалва Папуашвили в свою очередь считает, что новый закон станет для оппозиции своеобразным тестом и показателем того, насколько оппоненты готовы работать над выполнением девяти новых условий Еврокомиссии, которые необходимы для предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Этот вопрос в том числе является тестом, насколько серьезно оппозиция думает включиться в выполнение девяти рекомендаций. Именно выполнению этих рекомендаций и служат эти изменения. Так что у них есть возможность еще раз показать общественности, а также ЕС, готовы ли они вести себя как взрослые люди", – заявил Папуашвили. Аргументы оппозиции Депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе считает, что проблема с законом заключается не в том, что юридическим лицам запрещается делать пожертвования политическим партиям, а в том, что не существует такого механизма, чтобы общественность знала сколько пожертвований получает сама правящая партия. В свою очередь председатель "Республиканской партии Грузии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе считает, что инициированные изменения не смогут решить проблему "черных денег". Не собираются поддерживать поправки и представители оппозиционной партии "Лело для Грузии". "Подобные законопроекты, которые являются антизападными, антидемократическими и не служат интересам грузинского народа не будет иметь поддержки "Лело" в парламента Грузии", – заявил генсек партии "Лело" Ираклий Купрадзе. Что меняется Согласно действующему закону, пожертвованием считается сумма, переведенная на счет партии юридическим лицом, зарегистрированным на территории Грузии и партнерами которого являются только граждане Грузии, и, зарегистрированные в Грузии те юридические лица, конечными бенефициарами которых являются только граждане Грузии. Согласно поправкам, денежные средства, перечисленные юридическим лицом на счет соответствующего избирательного субъекта в ходе избирательной кампании/референдума, а также все виды материальных благ и услуг, полученных бесплатно, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями. Кроме того, общая сумма расходов партий в течение года не должна превышать 0,04% от валового внутреннего продукта предыдущего года вместо 0,05%. Согласно поправкам, Антикоррупционное бюро на основании решения суда будет уполномочено при необходимости запрашивать информацию о финансах физического лица, делающего пожертвование партии, а также о финансах юридического лица, осуществляющего запрещенное пожертвование. В случае нарушения закона будет предусмотрен штраф в двойном размере от суммы запрещенного пожертвования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, хатуна самнидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии