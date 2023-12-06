https://sputnik-georgia.ru/20231206/gruziya-i-oman-podpisali-soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii-284755083.html

Грузия и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении

Грузия и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении

Соглашение призвано сделать привлекательным для авиакомпаний выполнение прямых регулярных рейсов между Грузией и Оманом 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T18:17+0400

2023-12-06T18:17+0400

2023-12-06T18:17+0400

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кувейт

гиви давиташвили

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Правительства Грузии и Омана подписали соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, которое вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур, сообщили в пресс-службе Агентства гражданской авиации. Соглашение было подписано в Эр-Рияде в рамках продолжающихся международных переговоров в области гражданской авиации ICAN 2023. С грузинской стороны соглашение подписал глава Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили. Цель соглашения – сделать привлекательным для авиакомпаний выполнение прямых регулярных рейсов между Грузией и Оманом, а также способствовать расширению зоны полетов и углублению туристических и торгово-экономических отношений между странами. Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией>>Работа над соглашением началась в 2014 году. В том же году был подписан меморандум о взаимопонимании и одобрен текст будущего соглашения. Соглашение о воздушном сообщении основано на либеральных принципах и не предусматривает ограничений количества назначенных авиакомпаний и направлений. Кроме того, назначенные авиакомпании имеют право определять мощность и частоту рейсов по своему усмотрению. Дипломатические отношения между Грузией и Оманом были установлены 1 января 2007 года. Двенадцатого сентября 2012 года был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран. По решению оманской стороны с 2014 года назначен посол Омана в Грузии Кайс Салим Али Аль Саид (резиденция в Анкаре). Грузия охватывает Оман из посольства Грузии в Кувейте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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