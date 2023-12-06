https://sputnik-georgia.ru/20231206/gruziya-opredelilas-s-shagami-dlya-vozobnovleniya-programmy-mvf--i-o-glavy-natsbanka-284734910.html

Грузия определилась с шагами для возобновления программы МВФ – и. о. главы Нацбанка

Грузия определилась с шагами для возобновления программы МВФ – и. о. главы Нацбанка

Грузия определилась с шагами для возобновления программы МВФ – и. о. главы Нацбанка 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T11:02+0400

2023-12-06T11:02+0400

2023-12-06T11:06+0400

грузия

экономика

новости

натия турнава

саломе зурабишвили

международный валютный фонд

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Укрепление независимости Национального банка станет одним из шагов для возобновления в Грузии программы Международного валютного фонда, заявила исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. По ее словам, Нацбанк работает над определенным законодательными инициативами в этом направлении. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент сосчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, саломе зурабишвили , международный валютный фонд, национальный банк грузии