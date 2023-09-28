https://sputnik-georgia.ru/20230928/pochemu-mvf-priostanovil-programmu-v-gruzii--poyasnenie-deputat-282751450.html

Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата

Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата

Вопрос приостановления программы МВФ в Грузии подняла крупнейшая оппозиционная партия 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T14:07+0400

2023-09-28T14:07+0400

2023-09-28T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Решение Международного валютного фонда о приостановлении в Грузии программы, направленной на поддержку экономических реформ, связано с назначением первого вице-президента Национального банка, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, которые предусматривают введение новой должности первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка будет исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето, которая посчитала нецелесообразным расширять состав руководящих должностей регулятора. Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра>>По словам Мдинарадзе, вопрос приостановления программы МВФ, которая не является новой, в очередной раз подняли представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Мдинарадзе отметил, что если бы в свое время не было принято решение о введении должности первого вице-президента Нацбанка, то с учетом последнего скандала вокруг регулятора результаты были бы плачевными. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка 20 сентября 2023 года объявили, что покидают должности после решения регулятора отменить заморозку счетов бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Нацбанк Грузии и МВФ ведут консультации о выделении очередного транша>>Между тем, как сообщил Мдинарадзе, весной в Грузии находились представители МВФ, которые покинули страну с очень положительными впечатлениями и выразили удивление тому, насколько в порядке находятся все экономические параметры в стране. По его словам, ведутся переговоры между Нацбанком и МВФ, и есть позитивные ожидания, но опережать события не стоит. Мдинарадзе отметил, что для Грузии осень важны отношения с МВФ, так же как и для финансового института важно быть представленным в Грузии, как и во всех странах, и помогать этим странам. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала деньги у финансового института, так как в этом не было необходимости.Сотрудничество с МВФМВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. МВФ ознакомили с реформами Национального банка Грузии>>В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Новая должность в Нацбанке Новая должность первого вице-президента регулятора предусмотрена поправками в Закон "О Национальном банке", вступившими в силу после преодоления парламентом вето президента в июне 2023 года. По закону в отсутствие главы Нацбанка его обязанности будет исполнять первый вице-президент. В данном случае это бывшая глава Минэкономики Натия Турнава. Полномочия последнего президента Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, поправки представляют угрозу для независимости Нацбанка, и в феврале она наложила на них вето, пояснив, что "они не необходимые, несрочные и неаргументированные". Парламент Грузии 13 июня 82 голосами преодолел вето президента и принял поправки в Закон "О Национальном банке Грузии".Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. Впервые исполнять обязанности главы Нацбанка Грузии будет женщина>>Преодоление вето сопровождалось бурными дебатами. Оппозиция поддержала позицию президента.Об угрозе нарушения баланса сил предупреждали и Нацбанк, и Международный валютный фонд, которые отмечали, что подобное нарушение может негативно сказаться на репутации Национального банка и его независимости.В свою очередь депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отмечают, что изменения позволят быстро решать вопрос и. о. полномочий президента, так как Совету не нужно будет принимать дополнительного решения по тому, кто из вице-президентов будет исполнять полномочия.Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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