https://sputnik-georgia.ru/20231206/gruziyu-ne-kosnutsya-raznoglasiya-vnutri-es--spiker-parlamenta-284734695.html

Грузию не коснутся разногласия внутри ЕС – спикер парламента

Грузию не коснутся разногласия внутри ЕС – спикер парламента

Спикер парламента исключил, что вопрос Грузии будет рассматриваться в одном контексте с Украиной и Молдовой 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T09:01+0400

2023-12-06T09:01+0400

2023-12-06T09:16+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Разногласия между лидерами Евроюза не помешают Грузии получить статус кандидата, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите глав стран-членов содружества. Соответствующее письмо премьер-министр страны Виктор Орбан направил президенту Евросовета Шарлю Мишелю. По его словам, странам ЕС ничто не мешает принять положительное решение по Грузии. Спикер парламента также исключил, что вопрос Грузии будет рассматриваться в одном контексте с Украиной и Молдовой. "Если это один пакет, то почему в июне прошлого года были приняты разные решения? Странам членам ЕС ничто не мешает принять позитивное решение по Грузии. Поэтому мы ждем только позитивного решения", – сказал Папуашвили. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >> В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, виктор орбан, еврокомиссия, украина, молдова, грузия - евросоюз