https://sputnik-georgia.ru/20231206/interesy-gruzii-na-vyborakh-budet-predstavlyat-tolko-gruzinskaya-mechta--glava-parlamenta-284759113.html
Интересы Грузии на выборах будет представлять только "Грузинская мечта" – глава парламента
Интересы Грузии на выборах будет представлять только "Грузинская мечта" – глава парламента
Оппозиция не представляет национальные интересы Грузии, считает Шалва Папуашвили 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T23:00+0400
2023-12-06T23:00+0400
2023-12-06T23:04+0400
политика
грузия
новости
единое национальное движение
ника мелия
георгий вашадзе
шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" не раскалывается, а распределяется по разным лагерям, но проводить интересы Грузии они не собираются, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявило об исключении из рядов политической силы одного из лидеров, бывшего председателя Нику Мелия.При этом он отметил, что процесс раскола в "Нацдвижении" достигает своего апогея, но это лишь игра на публику. В правящей партии "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Дальше будет веселее – генсек правящей партии Грузии о ситуации внутри "Нацдвижения">>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия, набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. По различным рейтингам попасть в парламент смогут от двух до пяти партий. При этом правящая партия сохраняет за собой первое место, сохраняя серьезный отрыв от своего главного конкурента "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, ника мелия, георгий вашадзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, единое национальное движение, ника мелия, георгий вашадзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Интересы Грузии на выборах будет представлять только "Грузинская мечта" – глава парламента
23:00 06.12.2023 (обновлено: 23:04 06.12.2023)
Оппозиция не представляет национальные интересы Грузии, считает Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" не раскалывается, а распределяется по разным лагерям, но проводить интересы Грузии они не собираются, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявило об исключении из рядов политической силы одного из лидеров, бывшего председателя Нику Мелия.
"На самом деле речь идет не об их (партии "Нацвижения" – ред.) распаде и разделении, а о распределении сил по разным направлениям с целью завоевать внимание грузинского народа. В целом, это факт, что на выборах 2024 года на одной стороне будет "Грузинская мечта", представляющая национальные интересы страны, а на другой – "Национальное движение" под разными названиями, но с одним антигрузинским фронтом", – сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что процесс раскола в "Нацдвижении" достигает своего апогея, но это лишь игра на публику.
"Это разделение, эти группы – фарс. Разделение видно, но сколько мы таких уже видели? Мы видели "Стратегию Агмашенебели" и Георгия Вашадзе, который вроде бы был в конфликте с партией. Но где он сейчас? А "Национальном движении". Мы видели Зуру Джапаридзе и Элене Хоштария и таким имя – легион", – сказал Папуашвили.
В правящей партии "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия, набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство.
По различным рейтингам попасть в парламент смогут от двух до пяти партий. При этом правящая партия сохраняет за собой первое место, сохраняя серьезный отрыв от своего главного конкурента "Единое национальное движение".