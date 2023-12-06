https://sputnik-georgia.ru/20231206/dalshe-budet-veselee--gensek-pravyaschey-partii-gruzii-o-situatsii-vnutri-natsdvizheniya-284752551.html

Дальше будет веселее – генсек правящей партии Грузии о ситуации внутри "Нацдвижения"

Дальше будет веселее – генсек правящей партии Грузии о ситуации внутри "Нацдвижения"

Он подчеркнул, что большую часть общества не интересует, что будет с "Национальным движением" 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T16:38+0400

2023-12-06T16:38+0400

2023-12-06T16:56+0400

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леван хабеишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" уже давно ведется внутрипартийная борьба за распределение кресел и впереди еще много интересных и веселых зрелищ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Единое национальное движение" находится на грани раскола и продолжает терять своих сторонников и активистов после того, как руководство партии заявила об исключении из рядов политической силы бывшего председателя Ники Мелия. При этом он подчеркнул, что большую часть общества не интересует, что будет с "Национальным движением". "Нам нужно подумать о нашей партии, о существующих в стране вызовах и проблемах, чтобы все это привести в порядок", – добавил он. На прошлой неделе представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД потребовали отставки Хабеишвили с поста председателя и назначения новых выборов. Они призывали Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Мелия. В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат >>На этом фоне в понедельник девять членов "Нацдвижения", в том числе и члены сакребуло Батуми, покинули партию, заявив, что они "исчерпали все шансы единства партии. А уже во вторник "Нацдвижение" покинули еще 17 членов партии, 14 из которых – депутаты сакребуло Зугдиди, а трое – представители местной организации. На брифинге они отметили, что решение было принято из-за разных ценностей с нынешним руководством. Уже бывшие члены партии не исключают создания новой политической платформы или сотрудничества с Мелия. Что касается самого Мелия, то об исключении экс-лидера из рядов партии было официально объявлено на прошлой неделе. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Конфликт в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, батуми, зугдиди, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия