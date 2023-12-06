https://sputnik-georgia.ru/20231206/v-gruzii-zapretili-reklamu-pensionnykh-kreditov-284756999.html

В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов

В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов

Уязвимые группы хотят защитить от неосознанного принятия решений 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T20:00+0400

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экономика

грузия

новости

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии запретил коммерческим банкам рекламировать кредиты, содержание которых будет предлагать клиенту кредит на основе пенсии или другого вида социального обеспечения, говорится в сообщении регулятора. Цель изменения - защита т.н. уязвимых групп от неосознанного принятия решений и чрезмерной задолженности. По информации Нацбанка, это будет способствовать формированию более адаптированной к потребителям среды и внедрению высокого стандарта защиты их прав. По словам Турнава, регулятор учел обращения, которые поступают в Нацбанк и банковскую систему от потребителей, жалующихся на то, что они принимают решения по кредитам неосознанно, не получая соответствующую информацию в полной мере. Согласно решению Нацбанка, реклама кредитов, обеспеченных пенсиями, запрещается без индивидуального согласия пенсионеров. Кроме того, указанное изменение коснется тех пенсионеров, доход которых определяется только пенсией и/или другими государственными социальными выплатами. Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 400 млн лари>>Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов). Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (409 доллара) при размере пенсии 340 лари (126,4 доллара). С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии