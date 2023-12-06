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"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T10:02+0400
2023-12-06T10:02+0400
2023-12-06T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное. "Верхний Ларс" сегодня: очередь из грузовиков сокращается>>По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
10:02 06.12.2023 (обновлено: 10:28 06.12.2023)
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.