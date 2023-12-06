https://sputnik-georgia.ru/20231206/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-bolshegruzov--284736075.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе 06.12.2023, Sputnik Грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное. "Верхний Ларс" сегодня: очередь из грузовиков сокращается>>По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды