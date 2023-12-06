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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
В результате подземных толчков никто не пострадал 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T10:31+0400
2023-12-06T10:31+0400
2023-12-06T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в 14 километрах от города Цалка (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое произошло 6 декабря в 00:53 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, землетрясения в грузии, землетрясение
грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, землетрясения в грузии, землетрясение
Землетрясение произошло на юге Грузии
В результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4 произошло в 14 километрах от города Цалка (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 6 декабря в 00:53 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.