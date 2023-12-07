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Глава Объединения аэропортов: 2023 год – исторический для гражданской авиации Грузии

Глава Объединения аэропортов: 2023 год – исторический для гражданской авиации Грузии

Грузинская авиация прошла долгий путь с множеством вызовов и побед, отметил Ираклий Каркашадзе 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Текущий год является историческим для гражданской авиации Грузии, которой исполнилось 100 лет, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе, поздравляя занятых в сфере авиации с профессиональным днем. Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) отмечается во всем мире 7 декабря. По его словам, грузинская авиация прошла долгий путь с множеством вызовов и побед, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Среди наиболее важных вызовов для гражданской авиации после Второй мировой войны Каркашадзе назвал пандемию коронавируса COVID-19. Как отметил глава Объединения, в настоящее время на грузинском рынке действуют 50 пассажирских авиакомпаний, которые вносят большой вклад в экономику Грузии. А также, обращаясь к работникам грузинской авиации, Каркашадзе отметил их содействие безопасному и последовательному развитию воздушных рейсов. История праздникаГенеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, 6 декабря 1996 года, и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования. Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) – специализированного учреждения Организации Объединенных Наций – объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их расширения. Этот день стал отмечаться с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и была создана ICAO.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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